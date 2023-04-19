"Единая Россия" определилась с кандидатами в АрхГорДуму

Списки утверждены решением местного политсовета.
Все кандидаты прошли обязательную процедуру предварительного голосования. Высокие результаты на внутрипартийном голосовании стали залогом утверждения кандидатов.
«Нам всем как никогда необходима консолидация общества, устойчивое развитие Архангельска, стабильная работа всех органов власти, объединенная вокруг Президента и партии «Единая Россия». На выборы в Архангельскую городскую Думу мы идем одной командой - командой губернатора Архангельской области. Все кандидаты, которых сегодня выдвигает партия это люди дела, которые знают о проблемах города и жителей, имеют опыт в самых разных направлениях. Уверен, нам удастся сформировать надежный состав из депутатов городской Думы», - отметил член политсовета, глава Архангельска Дмитрий Морев.
«За годы прошедшие с последних выборов мы видим заметные преобразования города к лучшему. Мы добились положительных сдвигов в ситуации с городскими дорогами, обустройством общественных пространств, ремонтом и строительством школ, поликлиник, спортивных городских объектов, обновлением парка общественного транспорта. Все это в том числе результат работы «Единой России». Мы продолжим курс на изменения, заданный программой губернатора Александра Цыбульского «Вместе мы сильнее!», которая успешно реализуется в Поморье с 2020 года, и народной программой «Единой России». Наши приоритеты остаются неизменными – это благоустройство, развитие, благополучие человека», - подчеркнул секретарь Архангельского местного отделения Иван Воронцов.
На заседании местного политсовета состоялось утверждение окончательных списков тех, кто уже в сентябре представит «Единую Россию» на выборах в гордуму.
Кандидаты в Архангельскую городскую Думу по одномандатным округам:
Одномандатный округ № 1
Братина Наталья Владимировна
Одномандатный округ № 2
Хотеновский Владимир Сергеевич
Одномандатный округ № 3
Грачев Владислав Александрович
Одномандатный округ № 4
Орлов Михаил Петрович
Одномандатный округ № 5
Ямов Антон Юрьевич
Одномандатный округ № 6
Чанчиков Сергей Андреевич
Одномандатный округ № 7
Гурьев Александр Евгеньевич
Одномандатный округ № 8
Корюкина Ксения Сергеевна
Одномандатный округ № 9
Саблина Кристина Константиновна
Одномандатный округ № 10
Кузнецов Александр Сергеевич
Одномандатный округ № 11
Хохулин Максим Сергеевич
Одномандатный округ № 12
Пороховник Аркадий Борисович
Одномандатный округ № 13
Воронцов Иван Александрович
Одномандатный округ № 14
Бельков Алексей Васильевич
Одномандатный округ № 15
Сметанин Сергей Николаевич
Кандидаты в Архангельскую городскую Думу по спискам:
Территориальная группа № 1
1Захаров Иван Рафаилович
2Попова Екатерина Викторовна
3Братина Наталья Владимировна
Территориальная группа № 2
1Хотеновский Владимир Сергеевич
2Кляркин Александр Владимирович
3Никифоров Николай Васильевич
Территориальная группа № 3
1Иванов Михаил Сергеевич
2Тяпков Алексей Андреевич
3Грачев Владислав Александрович
Территориальная группа № 4
1Калимуллин Рим Мукамилевич
2Богданова Елизавета Сергеевна
3Орлов Михаил Петрович
Территориальная группа № 5
1Ануфриева Елена Александровна
2Томилов Сергей Александрович
3Ямов Антон Юрьевич
Территориальная группа № 6
1Шананина Ольга Валентиновна
2Петров Тимур Валерьевич
3Чанчиков Сергей Андреевич
Территориальная группа № 7
1Назаренко Александр Павлович
2Лозиняк Юлия Сергеевна
3Гурьев Александр Евгеньевич
Территориальная группа № 8
1Абакшина Ольга Александровна
2Толгский Владимир Никитич
3Корюкина Ксения Сергеевна
Территориальная группа № 9
1Шевелев Алексей Александрович
2Кириллов Владимир Владимирович
3Саблина Кристина Константиновна
Территориальная группа № 10
1Шабуняев Дмитрий Сергеевич
2Рябчиков Дмитрий Владимирович
3Кузнецов Александр Сергеевич
Территориальная группа № 11
1Кузьмина Ирина Юрьевна
2Карпов Алексей Антонович
3Хохулин Максим Сергеевич
Территориальная группа № 12
1Сорокин Сергей Эдуардович
2Малахова Марина Викторовна
3Пороховник Аркадий Борисович
Территориальная группа № 13
1Лапин Денис Викторович
2Карбасников Денис Робертович
3Воронцов Иван Александрович
Территориальная группа № 14
1Кузьменко Михаил Николаевич
2Дехтярев Юрий Анатольевич
3Бельков Алексей Васильевич
Территориальная группа № 15
1Томилов Андрей Николаевич
2Хребтов Никита Андреевич
3Сметанин Сергей Николаевич