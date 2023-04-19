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"Единая Россия" определилась с кандидатами в АрхГорДуму

Списки утверждены решением местного политсовета.

Все кандидаты прошли обязательную процедуру предварительного голосования. Высокие результаты на внутрипартийном голосовании стали залогом утверждения кандидатов.

«Нам всем как никогда необходима консолидация общества, устойчивое развитие Архангельска, стабильная работа всех органов власти, объединенная вокруг Президента и партии «Единая Россия». На выборы в Архангельскую городскую Думу мы идем одной командой - командой губернатора Архангельской области. Все кандидаты, которых сегодня выдвигает партия это люди дела, которые знают о проблемах города и жителей, имеют опыт в самых разных направлениях. Уверен, нам удастся  сформировать надежный состав из депутатов городской Думы», - отметил член политсовета, глава Архангельска Дмитрий Морев.

«За годы прошедшие с последних выборов мы видим заметные преобразования города к лучшему. Мы добились положительных сдвигов в ситуации с городскими дорогами, обустройством общественных пространств, ремонтом и строительством школ, поликлиник, спортивных городских объектов, обновлением парка общественного транспорта. Все это в том числе результат работы «Единой России». Мы продолжим курс на изменения, заданный программой губернатора Александра Цыбульского «Вместе мы сильнее!», которая успешно реализуется в Поморье с 2020 года, и народной программой «Единой России». Наши приоритеты остаются неизменными – это благоустройство, развитие, благополучие человека», - подчеркнул секретарь Архангельского местного отделения Иван Воронцов.

На заседании местного политсовета состоялось утверждение окончательных списков тех, кто уже в сентябре представит «Единую Россию» на выборах в гордуму.

Кандидаты в Архангельскую городскую Думу по одномандатным округам:

Одномандатный округ № 1

Братина Наталья Владимировна

 

Одномандатный округ № 2

Хотеновский  Владимир  Сергеевич

 

Одномандатный округ № 3

Грачев Владислав Александрович

 

Одномандатный округ № 4

Орлов Михаил Петрович

 

Одномандатный округ № 5

Ямов Антон Юрьевич

 

Одномандатный округ № 6

Чанчиков Сергей Андреевич

 

Одномандатный округ № 7

Гурьев Александр Евгеньевич

 

Одномандатный округ № 8

Корюкина Ксения Сергеевна 

 

Одномандатный округ № 9

Саблина Кристина Константиновна

 

Одномандатный округ № 10

Кузнецов  Александр Сергеевич

 

Одномандатный округ № 11

Хохулин Максим Сергеевич

 

Одномандатный округ № 12

Пороховник Аркадий Борисович

 

Одномандатный округ № 13

Воронцов Иван Александрович

 

Одномандатный округ № 14

Бельков Алексей Васильевич

 

Одномандатный округ № 15

Сметанин Сергей Николаевич

 

Кандидаты в Архангельскую городскую Думу по спискам:

Территориальная группа № 1

1Захаров Иван Рафаилович

2Попова Екатерина  Викторовна

3Братина Наталья Владимировна

 

Территориальная группа № 2

1Хотеновский  Владимир  Сергеевич

2Кляркин Александр Владимирович 

3Никифоров  Николай Васильевич 

 

Территориальная группа № 3

1Иванов Михаил Сергеевич

2Тяпков Алексей Андреевич

3Грачев Владислав Александрович

 

Территориальная группа № 4

1Калимуллин Рим Мукамилевич

2Богданова Елизавета Сергеевна

3Орлов Михаил Петрович

 

Территориальная группа № 5

1Ануфриева Елена Александровна

2Томилов Сергей Александрович

3Ямов Антон Юрьевич

 

Территориальная группа № 6

1Шананина Ольга Валентиновна

2Петров Тимур Валерьевич

3Чанчиков Сергей Андреевич

 

Территориальная группа № 7

1Назаренко  Александр Павлович

2Лозиняк Юлия  Сергеевна

3Гурьев Александр Евгеньевич

 

Территориальная группа № 8

1Абакшина Ольга Александровна

2Толгский Владимир Никитич

3Корюкина Ксения Сергеевна

 

Территориальная группа № 9

1Шевелев Алексей Александрович

2Кириллов Владимир Владимирович

3Саблина Кристина Константиновна

 

Территориальная группа № 10

1Шабуняев Дмитрий Сергеевич

2Рябчиков Дмитрий Владимирович

3Кузнецов  Александр Сергеевич

 

Территориальная группа № 11

1Кузьмина Ирина Юрьевна

2Карпов Алексей Антонович

3Хохулин Максим Сергеевич

 

Территориальная группа № 12

1Сорокин Сергей Эдуардович

2Малахова Марина Викторовна

3Пороховник Аркадий Борисович

 

Территориальная группа № 13

1Лапин Денис Викторович

2Карбасников Денис Робертович

3Воронцов Иван Александрович

 

Территориальная группа № 14

1Кузьменко Михаил Николаевич

2Дехтярев Юрий Анатольевич

3Бельков Алексей Васильевич

 

Территориальная группа № 15

1Томилов Андрей Николаевич

2Хребтов Никита Андреевич

3Сметанин Сергей Николаевич 

05 июль 07:39 | : Политика

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