Фотографии фронтовиков установлены в центре Архангельска

К праздничному оформлению города в честь Юбилея Победы в администрации столицы Поморья подошли творчески: на площади Ленина сегодня установлены информационные кубы с символикой 9 Мая и фотографиями фронтовиков.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:



- В создании мозаики из фотоснимков приняли участие многие архангелогородцы. В марте мы организовали сбор фотографий из семейных архивов горожан. Именно они размещены на панно. Стенды с портретами появятся и на общественных территориях в округах. Всего этот проект объединяет 2500 фотографий героев военной поры, которые направили нам горожане.



Кубы сегодня устанавливают не только на центральной площади, но и на проспекте Чумбарова-Лучинского.



