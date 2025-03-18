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Фотографии фронтовиков установлены в центре Архангельска

К праздничному оформлению города в честь Юбилея Победы в администрации столицы Поморья подошли творчески: на площади Ленина сегодня установлены информационные кубы с символикой 9 Мая и фотографиями фронтовиков.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В создании мозаики из фотоснимков приняли участие многие архангелогородцы. В марте мы организовали сбор фотографий из семейных архивов горожан. Именно они размещены на панно. Стенды с портретами появятся и на общественных территориях в округах. Всего этот проект объединяет 2500 фотографий героев военной поры, которые направили нам горожане.

Кубы сегодня устанавливают не только на центральной площади, но и на проспекте Чумбарова-Лучинского.


06 май 15:58 | : Политика

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