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Через Архангельск пройдет Эстафета Победы-2025

В Мурманске стартовала эстафета, приуроченная к 80-летнему юбилею Великой Победы. 

В ней примут участие более двух тысяч человек, она пройдет по двум маршрутам: по северным рубежам через Архангельск, Нарьян-Мар, Сабетту, Салехард, Дудинку, Анадырь, а также самую северную точку России - архипелаг Земля Франца-Иосифа. Далее символ эстафеты посетит Сахалин и Приморье. Второй маршрут - от Брестской крепости. Завершится акция 28 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Общая протяженность составит более 65 тысяч км.

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Западному арктическому району, эта международная военно-патриотическая акция проводится в рамках плана основных мероприятий Совета командующих пограничными войсками по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, основанного на решениях Совета глав государств СНГ.

Эстафета Победы проводится с целью сохранения исторической памяти, недопущения фальсификации, искажения и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, увековечения подвигов пограничников в годы войны, укрепления дружбы и доверительных отношений между пограничными ведомствами и народами государств Содружества. 

 

02 февраль 17:46 | : Политика

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