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Памятник в Архангельске вошел в программу "Дороги Победы"

Памятник "Детям войны", расположенный в центре Архангельска, вошел в число объектов, посещаемых в рамках Всероссийской программы "Дороги Победы". Эта программа предоставляет детям и молодежи возможность бесплатно посещать лучшие музеи, военно-исторические памятные места и мемориалы России. 

Вчера учащиеся школы №3 города Новодвинска в рамках программы посетили монумент и узнали его историю. Памятник был торжественно открыт 1 октября 2019 года и посвящен подвигу детей, внесших неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Скульптурная композиция, установленная на пересечении Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса, основана на реальной истории жительницы Архангельска Валентины Пакулиной. В годы войны, в возрасте 12 лет, Валентина вместе с другими женщинами и детьми доставляла рыбу с морского побережья в городские больницы и детские организации. 

Монумент весом 20 тонн изготовлен из гранита и доставлен в Архангельск на средства Российского военно-исторического общества. 

Сергей Ковалев, координатор партийного проекта «Историческая память», отметил: "С 2014 года федеральное агентство внутреннего туризма при Российском военно-историческом обществе является оператором военно-патриотической программы «Дороги Победы». Благодаря поддержке губернатора и правительства Архангельской области, нам удалось реализовать этот проект в нашем регионе и включить в него значимые военно-исторические места города Архангельска."

Посещение памятника "Детям войны" стало возможным благодаря Всероссийской программе "Дороги Победы", которая реализуется АНО "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и партии "Единая Россия". Этот проект позволяет молодому поколению прикоснуться к истории своей страны и почтить память героев Великой Отечественной войны.

30 апрель 12:51 | : Политика

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