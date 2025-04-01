"Дмитрий Морев делает ставку на молодежь"

Депутаты Архангельской городской Думы прокомментировали отчет главы города:

Наталья Братина:

- Благодаря целенаправленной и активной работе администрации города Архангельска совместно с активистами молодёжных советов наш город становится пространством, где каждый молодой человек может проявить инициативу, реализовать свои идеи и найти возможности для саморазвития.

В последние годы особое внимание было уделено развитию добровольчества и волонтёрства, а также военно-патриотическому воспитанию. Регулярно проводились мастер-классы, тренинги и семинары, которые способствовали развитию профессиональных и лидерских качеств у молодёжи. Существенно увеличилось число активных участников молодёжных движений.

Молодые жители всё чаще становятся инициаторами и участниками социальных и городских изменений. Администрация города продолжает создавать условия для личностного и профессионального роста молодых архангелогородцев.

Мы верим, что именно молодежь — драйвер позитивных перемен, и именно они формируют завтрашний день Архангельска.

Михаил Иванов:

- Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что работа по улучшению инфраструктуры города продолжает оставаться приоритетной. В отчете отмечены значительные достижения в сфере благоустройства, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также в области жилищного строительства. Это важные шаги, способствующие повышению качества жизни наших граждан.

Также важно обратить внимание на вопросы экологической безопасности. Устойчивое развитие города тесно связано с эффективной системой утилизации и переработки отходов. Необходимо рассматривать все возможности внедрения современных технологий в сфере экологии.

В заключение хочу выразить благодарность Дмитрию Александровичу за проделанную работу.

Денис Лапин:

- В отчете продемонстрирован системный подход к решению ключевых вопросов городской инфраструктуры и социальной сферы. Успешное выполнение программы переселения из аварийного жилья, реализация программы комплексного развития территорий, масштабные дорожные ремонты и постепенное внедрение транспортной реформы создают условия для повышения качества жизни жителей и устойчивого развития города.

Вместе с тем, сохраняются вызовы, связанные с высоким износом коммунальной инфраструктуры, большим количеством аварийного жилищного фонда, необходимостью поддержания и развития дорожной инфраструктуры, отрицательной демографической динамикой, которые требуют внимания и совместных усилий разных уровней исполнительной и законодательной власти.

Сергей Сорокин:

- Большое внимание в отчете главы города было уделено социальным вопросам. Мы видим, что идет большая работа по строительству, проведению капитальных ремонтов муниципальных учреждений, улучшению их материально-технической базы.

Завершается строительство школы на 860 мест в территориальном округе Майская горка, образовательный процесс планируется начать с 1 сентября 2025 года, завершен капитальный ремонт Эколого-биологического лицея, продолжается ремонт ряда школ и детских садов.

Всего за счет городского бюджета в 2024 году проведены работы капитального характера в 37 образовательных учреждениях на общую сумму 124 миллиона рублей. Проведены ремонтные работы и приобретено оборудование в спортивных школах №1, №6, «Каскад», «Искра» и ряде других. Активно развивается сфера культуры.

Муниципальные учреждения выигрывают гранты федерального и регионального уровней, реализуют масштабные культурные мероприятия для жителей города.

Успешно реализуются меры поддержки детей-сирот, детей из малоимущих семей, идет профилактика семейного неблагополучия, совершенствование работы с семьями группы риска.

Таким образом, виден системный подход в управлении социальной сферой города.

Александр Гурьев:

- Представлен результат системной работы администрации города по всем направлениям и сферам жизни областного центра.

Представленные результаты впечатляют, при этом, несомненно, есть еще определенные сферы городского хозяйства, которым необходимо уделить дополнительное внимание.

С учетом поддержки города со стороны федеральных и областных властей есть уверенность, что город продолжит развиваться и меняться к лучшему.