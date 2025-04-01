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Погода благоволила архангельскому субботнику

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев рассказал, как это было:

- Субботник состоялся при хорошей погоде: всем городом навели порядок на многих территориях!

Большой командной общественного совета Майской горки, учеников школы № 35 и депутатов мы работали в районе «дома с телевизорами» на Ленинградском проспекте.

Выбор неслучайный. Эта территория сейчас участвует в народном голосовании для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. Проголосовать за нее или другие проекты можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В этом году весеннюю уборку города мы посвящаем подготовке к празднованию юбилея Победы. А здесь, в сквере у дома № 107 по пр. Ленинградскому, установлен памятный знак «Якорь». Надпись на мемориальной табличке гласит: «Славным защитникам Заполярья, преданным морю и скалам…» Завершив работу на субботнике, вместе с общественниками и детьми мы возложили цветы – отдали дань памяти героическим морякам времен Великой Отечественной войны.

Спасибо всем, кто в разных уголках города сегодня трудился над чистотой! Субботники в Архангельске продолжаются: у каждого есть возможность поучаствовать в своем дворе или на общественной территории.


26 апрель 14:22 | : Политика

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