Большинство архангелогородцев брезгуют поднимать мелкие деньги с тротуара

К выводу монет из денежного оборота россияне пока не готовы, несмотря на то, что большинство предпочитает безналичную оплату. Тем временем чеканка копеек в России уже прекращена, в 2023 году Центробанк выпускает монеты номиналом от 1 рубля и выше.

Как сегодня поступают с монетами? 44% архангелогородцев признались, что обычно тратят мелочь, 27% складывают в копилку, 14% — отдают детям. 4% опрошенных меняют монеты на банкноты, 3% жертвуют на благотворительность, 1% выбрасывает монеты, 7% находят им иное применение (носят с собой 10-рублевки в качестве жетона для тележек в супермаркетах, коллекционируют, оставляют чаевые на заправках).



Лишь 29% северян подняли бы монету на улице: 17% независимо от ее номинала, 12% — только 5 или 10 рублей. Интересно, что 13 лет назад готовых поднять монету на улице было 37%. 56% россиян не станут подбирать монету. Для некоторых это вопрос стеснения и принципов, для других — суеверие («Не мною заработано, не мною взято. Переносчик заразы»).



При этом только 20% респондентов считают, что монеты следует вывести из денежного оборота (спрашивали только о рублях, т. к. разговор о копейках в нынешних условиях кажется уж совсем несерьезным): 5% — за то, чтобы отказаться от монет по 1 и 2 рубля, 6% — 1, 2 и 5 рублей, 9% — за отказ вообще от всех монет. 63% россиян считают, что выводить монеты из денежного оборота не следует.



Женщины чаще тратят монеты и отдают мелочь детям, мужчины — складывают в копилку. Поднять монету на улице мужчины считают незазорным в 2,5 раза чаще женщин.