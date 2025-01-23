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Конструкторское бюро в Архангельске собирает дроны для нужд СВО

Конструкторское бюро «Беспилотные роботизированные комплексы» в столице Поморья готово к массовому производству беспилотных летательных аппаратов. Принять участие в обеспечении наших военнослужащих – земляков необходимой техникой может каждый житель региона.

 - У нас сформирована группа инженеров, которая занимается, сборкой беспилотной техники, ее настройкой и обучением пилотов. Изначально все это производство началось по просьбе наших бойцов. После сборки каждый квадрокоптер настраивается и программируется. В завершение мы их тестируем в реальных условиях. Чем больше мы будем их изготавливать, тем больше наших парней вернутся к своим родным, — говорит руководитель бюро Дмитрий Тяпкин.

 Несколько тысяч единиц БпЛА, собранных в Архангельске уже успешно применяются в зоне специальной военной операции. Отзывы о них от бойцов – исключительно положительные. 

 В настоящее время общая потребность фронта в беспилотниках составляет до 200 тыс. штук в месяц. Часть этой потребности для частей, укомплектованных жителями Архангельской области – а это 200-я гвардейская, 80-я арктическая мотострелковые бригады, 61-я бригада морской пехоты Северного флота,  можно закрыть, развернув массовое производство в Архангельске. Для этого есть все необходимое. Но, чтобы запустить проект в масштабе нескольких тысяч единиц в месяц, нужна финансовая поддержка.

 Один ударный дрон многоразового использования обойдется в 60 тыс. рублей.

Тяжелый транспортный беспилотник – в 600 тыс. рублей. 

 В год 80-летия Великой Победы каждый житель Поморья может внести свой вклад в новую победу над нацизмом!

 Сбор средств осуществляет Ассоциация «Союз будущих поколений» тел.: +79502502323. Перевод средств означает совершение пожертвования и полное и безоговорочное согласие с условиями Публичной оферты, размещенной на сайте mehatronik.online
 

12 март 10:31 | : Политика

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