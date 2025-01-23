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Цыбульский остается

Еще на один пятилетний срок или до вызова в Москву спасать положение на федеральном уровне…

Это стало ясно из сегодняшнего диалога в Крумле между президентом и губернатором Архангельской области (приводим ниже). На это счет были разные предположения.

– Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность встретиться, доложить, рассказать. Хотел, собственно говоря, рассказать о том, как у нас обстоят дела в Архангельской области. В этом году уже пять лет, как я работаю губернатором области. Хотел рассказать то, чего удалось достичь, о тех проблемах, которые до сих пор ещё в области, конечно, существуют. Если позволите, вкратце пройдусь по основным направлениям, – сказал глава региона в начале встречи.

Александр Цыбульский доложил Президенту о том, какую поддержку оказывает регион участникам специальной военной операции и их семьям, а также о помощи по восстановлению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Архангельской области запорожском городе Мелитополе. Кроме того, глава региона рассказал о том, что в области стартовала кадровая программа для участников СВО «Защитники. Под крылом Архангела».

В ходе встречи Президента России с губернатором Архангельской области обсуждались вопросы развития таких отраслей, как судостроение и судоремонт, лесная промышленность, портовая деятельность, результаты работы по приведению в нормативное состояние дорог, строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Александр Цыбульский доложил также об итогах реализации на территории региона президентских национальных проектов.

Докладывая об основных макроэкономических показателях за период с 2020 по 2024 год, Александр Цыбульский отметил, что за пять лет рост ВРП составил 50 процентов: с 550 миллиардов в 2020 году до 834 миллиардов в 2024-м. Среднегодовой показатель ввода жилых домов на территории Архангельской области показал 30-процентный рост. По итогам прошлого года в регионе построено 453 квадратных метра жилья. Постепенно преодолевая сложности пандемийного и санкционного периодов, в Архангельской области восстанавливается промышленное производство.

– Объёмы инвестиций даже превысили предкризисный, скажем так, 2020 год. 120 миллиардов на сегодняшний день. Собственные доходы областного бюджета увеличились за пять лет практически в два раза – с 55 миллиардов [в 2020 году] до 97–98 миллиардов по прошлому году. В этом году прогнозируем, что будет порядка 104, но думаю, что будет больше. Это мы берём очень консервативный сценарий. Поэтому в целом у нас пока экономика растёт, промышленность развивается, – сказал Александр Цыбульский.

Он добавил, что размер среднемесячной заработной платы в регионе за последние пять лет вырос на 50 процентов.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам расселения в Архангельской области аварийного жилья и развитию системы здравоохранения.

В завершение встречи Александр Цыбульский напомнил, что в сентябре 2025 года заканчивается его пятилетний срок на посту главы региона.

– Ещё раз хочу сказать, что в этом году уже пять лет, как я занимаю должность губернатора, должны состояться выборы. И мне тоже здесь важно было бы понять, как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил свою кандидатуру жителям для того, чтобы ещё на пять лет предложить себя в качестве возможного руководителя области. Тем более что проблем ещё много осталось и есть чем заниматься, – сказал губернатор.

Владимир Путин поддержал Александра Цыбульского, отметив, что Архангельская область – это северный регион России, «древние русские земли», и региональным властям необходимо «сделать всё для того, чтобы людям жилось там комфортно».

– Уровень доходов нужно поднимать. Я знаю, что уровень занятости у вас вырос в два раза. Это очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно. Ну а все остальное, что зависит от региональных властей, – это образование, здравоохранение, культура – я вижу, что у вас темп набран необходимый, нужный для того, чтобы люди чувствовали изменения. Очень надеюсь на то, что вы в таком же темпе будете работать дальше. Я хочу пожелать успехов вам.

11 март 15:32 | : Политика

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