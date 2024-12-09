Котласский единоросс побывал на партийном форуме в Хабаровске

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на форуме в Хабаровске подчеркнул, что такие мероприятия, как Год первичных отделений и Год муниципального депутата, дают партии возможность поднять проблематику и найти решения местных вопросов.

Работа с муниципальными депутатами от партии – прямое продолжение работы с первичными отделениями. Они должны действовать в «сцепке», подчеркнул Якушев.

«От муниципальных депутатов очень многое зависит. Иногда они решают простые вопросы. Но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии», - уверен Владимир Якушев.

По его словам, необходимо поднять проблематику, которая волнует муниципальных депутатов – по аналогии с тем, как это было сделано с партийными первичками.

«В прошлом году мы поменяли положение о первичках, перезапустили конкурс первичных отделений. Дали людям мотивацию работать над решением задач, которые постоянно ставим», - напомнил секретарь Генсовета.

Такая же мотивация должна появиться и у муниципальных депутатов.

«Только в таком формате мы наладим диалог и реально дадим возможность всей партийной инфраструктуре эффективно работать. Нам необходимо, чтобы все наши первички, местные, региональные отделения, руководящие органы - работали, как одно целое, как единая команда», - указал Владимир Якушев.

Именно скоординированная работа над решением проблем людей, считает секретарь Генсовета, позволит «Единой России» называться народной партией.

«Претендовать на это можно тогда, когда мы, невзирая на политические циклы, постоянно работаем с людьми. Не боимся идти к людям не только, когда всё хорошо, но и когда трудно. Говорим с ними, вовремя оказываемся рядом. Мы должны лучше чувствовать людей, откликаться на их боль, быть не просто партийной номенклатурой. Когда все мы будем принимать решения таким образом, помнить о каждом человеке в самом дальнем уголке нашей страны, тогда избирательные кампании будут проходить по-другому. То доверие, которое будет у людей, невозможно будет выключать. Мы должны стремиться к такой работе», - заключил Владимир Якушев.

Как отметил секретарь Хабаровского реготделения партии Максим Иванов, муниципальный депутатский корпус «Единой России» во всех районах и населённых пунктах края насчитывает 1,7 тысячи человек.

«Это обширная партийная сеть, каждый из представителей которой ежедневно находится на прямой связи с жителями региона в городах, посёлках и муниципальных районах Хабаровского края, муниципальные депутаты возглавляют на местах партийные проекты. В данном контексте объявленный Председателем партии Год муниципального депутата стал для Хабаровского регионального отделения особенно актуальным решением. Ведь одержать победу на выборах – половина дела. Гораздо важнее закрепить успех. А сделать это можно только находясь в тесном контакте с избирателем. Именно в этом и заключается роль муниципального депутата», - подчеркнул Максим Иванов.

Участники форума обратили внимание на проблемы кадрового дефицита в местном самоуправлении, необходимости создания расширенных политических курсов, в том числе, на базе Высшей партийной школы «Единой России», развития прямого и постоянного диалога с жителями и вовлечения их в решение вопросов местного самоуправления. В частности, инициативное бюджетирование и участие в программе Формирования комфортной городской среды.

Отдельно остановились на поддержке участников СВО и членов их семей. О её развитии спросил участник СВО, депутат Хабаровской городской Думы Константин Головко.

«Это то, чем партия занимается, занималась и будет заниматься. По предложениям «Единой России» принято 130 законов. Где-то ещё возникают точечные решения, идут донастройки – эта работа продолжится. Задача, поставленная Главой государства по выполнению обязательств перед бойцами и членами их семей, будет выполнена. Что касается гуманитарной миссии, то 140 тысяч тонн их всех регионов страны мы отправили в новые и прифронтовые регионы. Партия занимает активную позицию по мерам поддержки в регионах, почти во всех по инициативе «Единой России» принимается максимальное количество законов в этой части. Все стремятся к тому, чтобы обеспечить максимальный пакет мер поддержки бойцам. И, конечно, простая человеческая помощь. Мы должны её постоянно оказывать», - сказал Владимир Якушев.

Активную волонтёрскую работу ведут активисты «Единой России» и МГЕР. Также они служат добровольцами, в том числе, в подразделении ГРОМ «Каскад».

Помимо этого, развивается направление по поддержке участников СВО, решивших идти в политику. По итогам ЕДГ-2024 304 ветерана СВО стали депутатами от «Единой России», напомнил секретарь Генсовета.

«В этом году мы планируем, что депутатских мандатов должно быть больше», - сообщил Владимир Якушев.

Шла речь и о муниципальной реформе – о развитии системы МСУ секретаря Генсовета спросил депутат Хабаровского муниципального района Андрей Дубков.

«В новом законе, который должен быть принят в середине марта, регионам даётся право решать, какая система местного самоуправления должна действовать на уровне субъекта РФ. Это, как мне кажется, самое правильное решение», - считает Владимир Якушев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» планирует провести форумы муниципальных депутатов по всей стране.

«Муниципальные депутаты – ключевое звено нашей партии, мотор внутриполитической работы, – подчеркнул Секретарь Котласского отделения «Единой России» Андрей Кучин. – Поэтому крайне важно, чтобы депутаты были активны и заметны, понимая свою роль как неотъемлемой части партийной системы. Их работа особенно важна в преддверии избирательных кампаний, поскольку именно муниципальный уровень является передовой линией политической работы партии. В Год муниципального депутата у нас сформирован план работы на год, который включает личные приемы граждан, участие в решении местных вопросов, контроль за благоустройством, реализацию партпроектов, освещение работы в СМИ и участие в общественной жизни города. Именно от ежедневного труда и умения депутатов находить общий язык с людьми зависит репутация «Единой России» на местах».