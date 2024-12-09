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Дмитрий Морев пожелал молодым семьям "совет да любовь" в новых квартирах

О шумном дне рассказывает градоначальник Архангельска:

- Сегодня 12 молодым архангельским семьям вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Сертификат даёт возможность также значительно улучшить жилищные условия, погасить обязательства по кредитам, ипотечным выплатам.

В городе 17 лет действует целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей Архангельска», и за это время 545 пар улучшили условия семейного проживания. В этом году 23 молодых семьи воспользовались этой программой: три, где глава семьи – участник спецоперации, 14 многодетных семей и шесть семей, которые стояли в очереди на приобретение жилья.

Программа, в первую очередь, нацелена помочь молодым семьям улучшить условия проживания. Мы сохраняем институт семьи, чтобы наша молодёжь создавала здесь свои семьи, не уезжала в другие города, а оставалась жить и трудиться на благо Архангельска.

Эта программа будет работать и дальше. В этом году на её реализацию будет выделено более 24 млн. рублей. Мы надеемся, что ещё больше молодых семейных союзов ею воспользуются.

И сегодня, как и в день заключения брака, хочется пожелать архангельским семьям: «Совет да любовь!».


28 февраль 16:13 | : Политика

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