В Маймаксе случился праздник открытия большого катка

В Архангельске состоялось торжественное открытие большого катка, который расположился на футбольном поле у средней школы №68. Это событие стало настоящим праздником для жителей округа и особенно для учеников школы.

Перед присутствующими выступили директор школы Марина Подшивалова и председатель городской Думы Иван Воронцов, которые отметили важность этого события для жителей округа. Они подчеркнули, что каток станет местом отдыха и развлечений для маймаксанцев, а также будет способствовать развитию зимних видов спорта, и он будет открыт 24 часа для всех желающих.

Затем слово взяли городские депутаты Денис Лапин и Владислав Виривский, которые рассказали о том, как проходило строительство катка и какие трудности им пришлось преодолеть. Они также поблагодарили всех, кто принимал участие в этом проекте.

По словам Дениса Лапина, открытие такого спортивного объекта — это продолжение дела товарища, депутата городской Думы от Маймаксы Сергея Сметанина, трагически погибшего в ушедшем году.

«Участие в заливке катка принимали самые разные люди, самые разные организации. В этом году было принято решение увеличить его площадь, что позволяет кататься большему количеству посетителей. Если говорить о заливке, то заливали четыре раза. Безусловно, свои коррективы в сроки открытия внесла погода: была и оттепель, и снегопады. Качество льда совершенно не уступает городским каткам. Уже второй год подряд у маймаксанцев есть место, где можно проводить время, и это здорово. С большим удовольствием в самое ближайшее время приеду сюда покататься на коньках», — рассказал Денис Викторович.

«Поздравляю всех жителей с открытием, не побоюсь этого слова, главного катка в Маймаксанском округе! Всех, кто принял участие в создании катка благодарю за инициативу и проявленный интерес! И, конечно, главное пожелание для всех посетителей — будьте аккуратнее на льду и берегите себя!» — обратился к жителям округа народный избранник Владислав Виривский.

Общественные деятели - Валентина Попова и Цотне Шалвашвили - поделились своими впечатлениями от открытия катка.

Так, Цотне Альбертович выразил огромную благодарность всем, кто участвовал в его создании. «Спорт — это прекрасно, он помогает нам быть здоровыми и сильными. Сегодня мы открываем новый каток, который станет местом, где дети смогут учиться кататься на коньках, а взрослые — вспомнить молодость. Не всё сразу получалось, но благодаря вашему терпению и настойчивости нам удалось всё сделать», — рассказал общественный деятель.

Но, конечно же, главным событием открытия стало выступление учеников школы № 68. Они показали свои навыки катания на коньках и продемонстрировали, как можно весело и интересно провести время на катке.



