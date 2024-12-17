Северодвинск вышел на борьбу с последствиями снегопадов

О непростых буднях коммунальных служб рассказывает градоначальник Игорь Арсентьев:

- Совместно со специалистами Комитета ЖКХ проводим контрольные проверки состоянияе дорог и территорий общего пользования после продолжительных снегопадов.

В первую очередь очищаются остановки и подходы к переходам: чтобы обеспечить комфортный проход по тротуарам у подрядчика есть 24 часа.

Специфика содержания ТОПов - здесь требуется значительный объём ручного труда. Подрядчикам указано, что его необходимо увеличивать, чтобы после метелей оперативнее устранять их последствия.

На сегодняшний день техника отработала по большинству тротуаров, но работа после двухдневного циклона, принёсшего обильный снегопад, продолжается. Дополнительно отработать подрядчику придётся по улице Карла Маркса: тротуары надо расширить, требуют дополнительной очистки улицы Пионерская, Полярная, Индустриальная и Профсоюзная. Также нужна прочистка тротуаров в 107 и 108 кварталах, находящихся в границах улиц Южной, Народной, Некрасова и Николая Островского. Есть замечания и по Яграм.

Подрядчик также приступил к масштабному вывозу снега с дорог. Только с проспекта Ленина было вывезено порядка 200 тонн снега. Уже приступили к вывозу снега с улицы Советской, далее запланировано перейти на улицу Ломоносова.







