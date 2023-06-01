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В гимназии №6 г. Архангельска наступила пора преображения

Лето – главная пора для ремонта учебных учреждений. Ремонтные работы по президентской программе капремонта школ проходят и в гимназии №6.

Старый корпус гимназии был построен в 1937 году. Зданию практически 90 лет, многие элементы строения обветшались со временем, и требовали полноценной замены. Глобальное обновление гимназии стало возможным благодаря участию в программе капремонта школ, инициированной президентом России Владимиром Путиным и народной программе «Единой России».

В процессе ремонта здесь предстоит заменить практически все «внутренности» - оконные и дверные проёмы, коммуникации, проводку, перестелить пол и т.д.  Нетронутыми останутся только стены, но и они подлежат косметическому ремонту. Школу ждет и техническое переоснащение – здесь появятся 255 парт со стульями, методические пособия и книги, наборы робототехники и передвижные системы с экранами и другое оборудование. Заменят системы наружного видеонаблюдения и охранной сигнализации. На эти цели гимназия дополнительно получила 12 миллионов рублей.

Действие программы капремонта оценил депутат Архангельской гордумы Иван Воронцов.

«Хочется отметить, что благодаря программе капремонта школ, инициированной нашим президентом, учебные учреждения обновляются стремительными темпами. Без целевой программы муниципалитету было бы невозможно провести такие масштабные работы в нескольких школах города одномоментно.

Эта программа продолжается и в дальнейшем всё больше учебных заведений нашего города обретут новую жизнь. За это отдельно хочется поблагодарить администрацию Архангельска во главе с Дмитрием Моревым. Благодаря подготовке проектов, рабочей документации и своевременной подаче на конкурс, в наш регион направляются дополнительные средства», - заключил парламентарий. 

Заложены средства на благоустройство прилегающей территории. Однако, в процессе работ на территории двора были найдены археологические объекты. Появилась необходимость дополнительных научных изысканий. Благоустройство можно будет проводить только после окончательных заключений. Поэтому есть вероятность, что оно сдвинется на следующий год.

Само здание гимназии по контракту должно быть сдано в конце ноября, а гимназисты приступят к учёбе в «родных стенах» уже после новогодних каникул. 


07 август 12:20 | : Экономика

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