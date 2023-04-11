Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" заботится о беженцах из Белгородской области

В регион привезли первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.  

 В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

 «Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Андрей Турчак.

 Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

 «Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через «Единую Россию» передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», – сказал Вячеслав Гладков. 

 Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

 «Единая Россия» станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь», – отметил он. 

 Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии «Единой России» будет депутат Госдумы Артём Туров.  

 Одним из первых гуманитарную помощь в Белгородскую области направило Татарстанское отделение партии. 

 «Люди несут одежду, бытовую химию, лекарства. Направили 31 тонну всего необходимого», – сообщил секретарь Татарстанского реготделения «Единой России», председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин.

 Также помощь направило Московское областное отделение «Единой России». 

 «Первые две фуры уже дошли. Всё, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов.

 Владимирская область не только направила 20 тонн гуманитарной помощи, 10 из которых уже дошли, но и готова разместить порядка тысячи жителей Белгородской области с детьми.

 «Если будет больше потребность, готовы организовать больше мест», – подчеркнул секретарь Владимирского реготделения «Единой России», губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

 В заключение Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.

08 июнь 11:54 | : Политика

Главные новости


Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама
Песни без слов. Йирума

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (102)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20