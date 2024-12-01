Общественный совет Архангельска подвел итоги года в свеженькой гимназии

Городской общественный Совет собрался на итоговое заседание. Традиционную встречу на этот раз провели в гимназии № 21. Поближе, как говорится, к народу. Впечатлением делится глава областной столицы Дмитрий Морев:



- Начали с экскурсии по классам: здесь в прошлом году завершен капитальный ремонт, закуплены современное оборудование и мебель, создано пространство для обучения детей работе с беспилотными летательными аппаратами. Этот опыт важен для применения и в других образовательных учреждениях города, поэтому необходимо ознакомить с ним членов совета.



В 2024-ом году общественный Совет работал максимально активно – с выездами на объекты ремонта и благоустройства. Общественники представляют разные округа города, пользуются авторитетом в своих трудовых коллективах, их позиция по значимым вопросам для нас, как стрелка компаса.



В декабре члены общественного Совета определяют план работы на следующий год. Задач много. В приоритете - контроль строительства дорожных объектов во всех округах и благоустройство родного города. Будем работать сообща.



