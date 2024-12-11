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"Единая Россия" работает на форуме «За развитие Онежского округа»

Вчера, в Онежском дворце культуры, состоялся форум «За развитие Онежского округа», организованный администрацией Онежского района и инициативной группой. Мероприятие собрало представителей местного самоуправления, бизнеса, некоммерческих организаций, общественности и правительства Архангельской области. Участники форума продемонстрировали высокую степень заинтересованности в обсуждении актуальных вопросов социально-экономического развития муниципалитета и выработке совместных решений.

 Работа форума была организована по тематическим площадкам, охватившим ключевые аспекты развития Онежского округа: совершенствование муниципальной системы управления, консолидация усилий некоммерческого сектора, реализация планов в рамках Года молодежи, поддержка предпринимательства, улучшение городской среды и жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование системы образования, развитие культуры и туризма, а также поддержка женского движения.

 В результате форума собран значительный объем предложений и инициатив, которые будут учтены при формировании плана социально-экономического развития Онежского округа. Не все инициативы смогут быть реализованы в ближайшем будущем, однако приоритетные задачи, определённые на основе обращений граждан, будут решаться в первоочередном порядке. Инициативы, требующие дополнительной проработки или подготовки проектно-сметной документации, будут включены в планы на последующие годы.

 Инициатор проекта «За развитие Онежского округа», Николай Бабиков, подчеркнул важность консолидации усилий для достижения поставленных целей. Работа над развитием Онежского округа будет продолжена.

11 декабрь 17:42 | : Политика

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