Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Онежского района объединились для процветания округа

В Онеге состоялась встреча активных жителей, посвященная созданию инициативной группы "ЗА развитие Онежского округа". Цель - собрать предложения жителей о будущем муниципального образования, которое в 2025 году получит статус округа.

 Первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Андрей Рыженков подчеркнул важность инициативы: "Совместно с жителями мы определим приоритетные направления развития Онежского округа", - сказал Андрей Рыженков.

 Инициативную группу предложил создать старший научный сотрудник Онежского историко-мемориального музея Николай Бабиков: "Мы стремимся к тому, чтобы предложения населения были учтены в плане социально-экономического развития и впоследствии реализованы", - отметил Николай Бабиков.

 Группа будет организовывать встречи с жителями, на которых каждый сможет высказать свои идеи по развитию округа. График встреч будет опубликован в группе "ЗА развитие Онежского округа".

 В состав инициативной группы вошли представители разных сфер жизни Онеги: производственники, учителя, предприниматели и госструктуры.

 "Важно, чтобы каждый, кто искренне заботится о своем родном крае, принял участие в формировании предложений", - отметил общественный представитель губернатора Архангельской области в Онежском районе Андрей Вепрев.

 Депутат Архангельского областного Собрания Бори Климов подчеркнул, что инициативная группа выявит наиболее важные вопросы для жителей и будет способствовать их включению в план развития.

 Глава Онежского района Вера Пономарева также отметила дополнительные возможности, которые открываются с переходом в округ, в частности для дорожного хозяйства.

 

13 ноябрь 07:30 | : Политика

Главные новости


О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре
Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (170)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20