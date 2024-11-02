Жители Онежского района объединились для процветания округа

В Онеге состоялась встреча активных жителей, посвященная созданию инициативной группы "ЗА развитие Онежского округа". Цель - собрать предложения жителей о будущем муниципального образования, которое в 2025 году получит статус округа.



Первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Андрей Рыженков подчеркнул важность инициативы: "Совместно с жителями мы определим приоритетные направления развития Онежского округа", - сказал Андрей Рыженков.



Инициативную группу предложил создать старший научный сотрудник Онежского историко-мемориального музея Николай Бабиков: "Мы стремимся к тому, чтобы предложения населения были учтены в плане социально-экономического развития и впоследствии реализованы", - отметил Николай Бабиков.



Группа будет организовывать встречи с жителями, на которых каждый сможет высказать свои идеи по развитию округа. График встреч будет опубликован в группе "ЗА развитие Онежского округа".



В состав инициативной группы вошли представители разных сфер жизни Онеги: производственники, учителя, предприниматели и госструктуры.



"Важно, чтобы каждый, кто искренне заботится о своем родном крае, принял участие в формировании предложений", - отметил общественный представитель губернатора Архангельской области в Онежском районе Андрей Вепрев.



Депутат Архангельского областного Собрания Бори Климов подчеркнул, что инициативная группа выявит наиболее важные вопросы для жителей и будет способствовать их включению в план развития.



Глава Онежского района Вера Пономарева также отметила дополнительные возможности, которые открываются с переходом в округ, в частности для дорожного хозяйства.



