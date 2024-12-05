Предновогодняя сессия АрхГорДумы рассмотрит бюджет во втором чтении

19 декабря состоится заключительная в этом году, 13-я сессия Архангельской городской Думы.

Начало в 10.00 по адресу пр. Троицкий, д. 60, 3-й этаж.

Ключевые вопросы сессии:

- О городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (второе чтение).

- Об информации по контролю за соблюдением ресурсоснабжающими организациями порядка производства земляных работ на территории городского округа "Город Архангельск" за 2024 год.

- О порядке установки памятников, памятных знаков и досок мемориального значения на территории городского округа "Город Архангельск".

Предполагается он-лайн трансляция сессии в группе Архангельской городской Думы в соцсети ВК