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Предновогодняя сессия АрхГорДумы рассмотрит бюджет во втором чтении

19 декабря состоится заключительная в этом году, 13-я сессия Архангельской городской Думы.

Начало в 10.00 по адресу пр. Троицкий, д. 60, 3-й этаж.

Ключевые вопросы сессии:

- О городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (второе чтение).

- Об информации по контролю за соблюдением ресурсоснабжающими организациями порядка производства земляных работ на территории городского округа "Город Архангельск" за 2024 год.

- О порядке установки памятников, памятных знаков и досок мемориального значения на территории городского округа "Город Архангельск".

Предполагается он-лайн трансляция сессии  в группе Архангельской городской Думы в соцсети ВК

 

 

11 декабрь 11:06 | : Политика

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