"Безопасный город" внедряется на всей территории Поморья

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Архангельской области успешно функционирует аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». На сегодняшний день в 17 муниципальных образованиях региона установлено и активно используется более тысячи видеокамер.



За период с начала 2024 года правоохранительными органами осуществлено 12 924 обращения к архивам записей системы. Это позволило привлечь к административной ответственности 754 водителя, нарушивших правила дорожного движения, и раскрыть 181 преступление.



Интеграция системы «Безопасный город» с существующими системами видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры (торгово-развлекательные комплексы, общеобразовательные учреждения, объекты культурного наследия и общественные пространства) обеспечивает мониторинг порядка на почти 500 объектах.



Народная программа "Единой России" – это реальные дела на благо людей! Партия продолжит расширять проект "Безопасный город", повышая уровень безопасности в Архангельской области.