Архангельск попадает под круглосуточное видеонаблюдение

Подробности рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Мы дали старт созданию муниципальной системы видеонаблюдения. На первом этапе оборудуем камерами памятники воинской славы. На втором – парки и скверы, благоустроенные по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».



Создание новой системы решает три задачи: обеспечивает безопасность жителей, служит инструментом контроля за сохранностью объектов и позволяет в режиме онлайн следить за качеством содержания.



На сегодняшний день «Горсвет» установил камеры на территории пяти мемориалов. Заранее было подписано соглашение с областным Министерством связи и Управлением информационно-коммуникационных технологий. Это позволит интегрировать муниципальную сеть видеокамер в систему «Безопасный город».



Доступ к записям получат правоохранительные органы и ответственные департаменты в городской администрации. По возможности я планирую лично уделять время контролю за ситуацией на общественных территориях.