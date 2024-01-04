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Архангельск попадает под круглосуточное видеонаблюдение

Подробности рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Мы дали старт созданию муниципальной системы видеонаблюдения. На первом этапе оборудуем камерами памятники воинской славы. На втором – парки и скверы, благоустроенные по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».

 Создание новой системы решает три задачи: обеспечивает безопасность жителей, служит инструментом контроля за сохранностью объектов и позволяет в режиме онлайн следить за качеством содержания.

 На сегодняшний день «Горсвет» установил камеры на территории пяти мемориалов. Заранее было подписано соглашение с областным Министерством связи и Управлением информационно-коммуникационных технологий. Это позволит интегрировать муниципальную сеть видеокамер в систему «Безопасный город».

 Доступ к записям получат правоохранительные органы и ответственные департаменты в городской администрации. По возможности я планирую лично уделять время контролю за ситуацией на общественных территориях.

 

02 июль 10:49 | : Экономика

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