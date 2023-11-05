Их стало пять. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе список фракций в Архангельской городской Думе пополнился «Новыми людьми». В лице одного депутата, прошедшего через горнило выборов – Максима Хохулина. Говорят – «один в поле не воин». Посмотрим…

Теперь политическая палитра городского парламента выглядит так: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди». Всё по-взрослому.

Ну и о делах повседневных.

Александр Гурьев («Единая Россия») проверил ход ремонта и замены отслужившего свой срок оборудования на детских площадках Ломоносовского округа столицы Поморья. Тема актуальная, детскую травматичность во время прогулок на свежем воздухе никто не отменял.

Увы, все идет не так гладко, как хотелось бы.

Александр Гурьев:

- Сегодня проехал по округу для проверки выполняемых работ, в том числе во двор ул. Тимме, д. 4. Подрядчик подводит по срокам исполнения контракта и погода работает против него, но главное, что само оборудование получено и находится в Архангельске, работы ведутся под контролем Администрации округа. Обязательно проконтролирую восстановление благоустройства площадок и вывоз демонтированного оборудования!

Виталий Морозков (КПРФ) посетил Германию (или мы что-то не так поняли), где прошел День народной скорби. Этот день служит напоминанием о погибших в ходе двух мировых войн, напоминает о жертвах войны вне зависимости от национальности.

Впечатления Виталия Морозкова:

- Как и в прошлые годы на месте захоронения советских военнопленных в Танненхаузене (около немецкого города Эмдена – побратима Архангельска) состоялась траурная акция. Организатором данного ежегодного мероприятия является группа активистов, участников российско-германских проектов, в которую входят член Союза офицеров Германии Хайнц Клееманн, учитель местной школы на пенсии Алвин де Бур, сотрудники местной пожарной охраны. К памятнику советским военнопленным был возложен поминальный венок. В акции памяти и скорби на кладбище советских военнопленных приняли участие более 30 человек.

Рассказал о событии депутат под воздействием личных впечатлений или по публикациям немецкой прессы, не уточняется. Остановимся на первом варианте и порадуемся расширению кругозора.

В администрации Архангельска прошел прием членов семей погибших бойцов СВО, которые теперь включены в общественную организацию семей погибших защитников Отечества и находятся под ее опекой.

От городских депутатов со словами поддержки и благодарности выступил Иван Воронцов:

- Каждый родитель знает, насколько непростой бывает процесс воспитания. Но так или иначе все стремятся к тому, чтобы его ребёнок вырос достойным человеком и нашёл своё предназначение. Вы же смогли воспитать настоящих патриотов, которые отдали жизнь за безопасность нашей страны, за мирное небо над головами миллионов соотечественников.

Он же, спикер городского парламента Иван Воронцов, поздравил всех причастных архангелогородок с Днем матери:

- Дорогие матери и бабушки! Примите мои искренние поздравления по случаю самого доброго праздника - Дня матери. В этот замечательный день мы отдаем дань уважения и признательности женщинам, родившим и воспитавшим детей. Пусть теплые слова звучат для вас не только в этот праздник, но и на протяжении всей жизни! В непростых условиях женщина успешно справляется с множеством обязанностей и всегда остается надежной поддержкой, источником вдохновения и хранительницей домашнего очага! Выражаю глубокую признательность многодетным, приёмным матерям, семьям, где растят детей с ограниченными возможностями. Благодарю всех матерей, чей повседневный труд по воспитанию детей создаёт прочную духовную основу общества, сохраняет домашний очаг, укрепляет благополучие и стабильность отдельной семьи, а значит и столицы Поморья! Желаю вам, вашим детям и близким крепкого здоровья, счастья и тепла семейного очага! Пусть ваши глаза сияют от счастья. Любите, будьте любимы и счастливы!

Редакция присоединяется к сказанному. А вы отмечаете День матери?