Когда душа песни просит. Депутаты АрхГорДумы на Дне матери

Вчера вся Россия поздравляла матерей, бабушек, прабабушек. Не остались в стороне от этой приятной обязанности депутаты Архангельской городской Думы.

Сергей Чанчиков вместе с коллегами – Еленой Ануфриевой и Ольгой Шананиной – посетили праздничное мероприятие Женсовета округа Майская горка. Пришли не с пустыми руками – с подарками. И пожелали:

- В жизненной суете не забывайте, что вы самые обаятельные и привлекательные! Добра, здоровья и семейной гармонии!

Наталья Братина была приглашена на чудесный праздник «День матери» в ИЦКЦ «Цигломень». Ее проникновенные слова:

- Дорогие мамы, примите земной поклон за ваш неустанный труд, безграничное терпение и душевную щедрость. Пусть в ваших глазах всегда сияют улыбки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Мария Харченко провела дружескую встречу с педагогами Соломбальской специальной школы, вручила им Почетные грамоты. Позже поделилась впечатлениями:

- За чашкой чая мы обсудили жизнь учеников, планы на будущее и возможности сотрудничества. Педагоги поделились своими идеями и проектами, которые они хотели бы реализовать в ближайшее время. Мы обсудили перспективы обмена опытом и лучшими практиками.

Михаил Иванов просто выразил свое восхищение:

- Мамы — это не просто родные, они наши наставницы и лучшие друзья. Они дарят нам тепло, заботу и поддержку, даже когда нам это кажется не так важно. Каждая мама — это уникальная история любви, силы и самоотверженности.

К нему виртуально присоединилась Ксения Корякина:

- Все начинается с мамы – и жизнь, и самые первые и самые важные шаги в мир. Она всегда поддерживает нас, воспитывает своей любовью, дает силы преодолеть трудности и добиться успеха. Материнство – это великая ответственность и каждодневный труд, это бесконечное терпение, отдача, чуткость и мудрость.

Вот такой был этот день – 24 ноября, воскресенье.