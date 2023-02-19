«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов

Наш еженедельный дайджест важных дел народных избранников столицы Поморья сегодня выходит в необычном формате. Он полностью посвящен поздравлению ветеранов и другим событиям, связанным с Днем Победы. Пусть кто-нибудь скажет, что это не самые важные дела…

Спикер городского парламента Валентина Сырова посетила праздничный концерт на 29-м лесозаводе, устроенный в честь тех, кто попал в категорию «Дети войны».

Главным гостем мероприятия стал стали участник Великой Отечественной войны Павел Летовальцев.

Валентина Васильевна вручила нагрудные знаки и удостоверения «Дети войны» и произнесла проникновенные слова:

- Поздравляю со знаменательным великим праздником всего нашего народа – Днем Победы. Низкий вам поклон за то, что сегодня мы есть на этой планете – это благодаря вашему подвигу, мужеству и отваге. Всех ветеранов Совета 29-го лесозавода от всей души поздравляю с юбилеем. Всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу учителей и учеников школы за прекрасный праздничный концерт.

Депутаты Иван Воронцов и Ольга Синицкая приняли участие в школьной Линейке памяти. Мероприятие архиважное, именно сегодняшние ребята останутся носителями знаний о Великой Победе над германским фашизмом.

Ольга Синицкая:

- Сегодня многие из вас пришли на Линейку Памяти с портретами своих родных, участников войны или тружеников тыла. Сегодня мы здесь в память о каждом вашем родственнике, о каждом, кто защищал Брест, сражался под Сталинградом, на Курской Дуге, под Москвой. Мы здесь в память о каждом, кто умирал от голода в блокадном Ленинграде или был сожжен заживо в фашистских лагерях. О каждом, кто поднимался в атаку под обстрелом, горел в танке, закрывал своим телом амбразуру дзота! У каждого поколения своя миссия. Миссия вашего поколения изучать историю и знать ее, передавать историческую правду своим детям и внукам, не давать возможность переписать историю. Сохранить память о великой победе нашего народа и быть достойными этого подвига!

Валентина Сырова и Сергей Чанчиков участвовали в торжественном приеме ветеранов, устроенном городской администрацией Архангельска. Были праздничная концертная программа и чаепитие, вручение знаков «Дети войны».

««Вы – главная гордость Архангельска, который сегодня называется городом воинской славы благодаря вашему самоотверженному служению Родине», - обратился к приглашенным глава города Дмитрий Морев.

От депутатского корпуса выступила Валентина Сырова:

- Ваше самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений. Мы гордимся, что живем и общаемся с вами, учимся на ваших военных и трудовых подвигах преданности Родине, стойкости и мужеству. Ваши мудрость, терпение, неиссякаемая энергия, оптимизм еще долго будут востребованы земляками. Крепкого вам здоровья, добра, мира и долголетия!

Праздничные мероприятия, где центр внимания – наши дорогие ветераны, будут продолжаться по 9 мая включительно.