Гуманитарная миссия вернулась из Новороссии в Архангельск

В Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области доставлены и переданы военнослужащим-северянам 52 единицы автотранспорта, 17 мотоциклов и два квадрацикла, две лодки, генераторы, дроны, аппараты УЗИ-диагностики, и большое количество различных гуманитарных грузов.

Завершающим пунктом разгрузки на этот раз стала Луганская народная республика. Именно здесь дислоцируются основные подразделения 200-й гвардейской мотострелковой бригады, в составе которой воюет именной Архангельский батальон. Военнослужащим были передан автотранспорт, запасные части для него, строительные материалы. Разгрузка прошла быстро и организовано.

- Я с Архангельского батальона. Хочу сказать огромное спасибо Губернаторскому центру «Вместе мы сильнее» за оказанную помощь в доставке автомобиля УАЗ-«буханка». Она будет использоваться подвоза боекомплекта, продовольствия, воды на передовую. Оттуда будем вывозить на ней раненных, - поблагодарил боец с позывным «Крамор».

- Искренняя благодарность тем людям, которые послали нам эту машину. «Буханочки» нам очень необходимы здесь. Они проходимы, помогают бойцам, которые на «передке» всем, чем можно, - отметил военнослужащий с позывным «Багги».

Для наших ребят очень важно, чтобы их благодарность, идущая от чистого сердца, тем, кто им помогает, была услышана. В 200-й бригаде Поморье считают родным регионом, жители которого близки и дороги солдатам. Вера в крепкий тыл – залог успеха в бою, уверены военнослужащие-северяне.

- Мы передаем благодарность Елене Семеновне Стефанишиной и Губернаторскому центру Архангельской области за оказанную гуманитарную помощь, которая нам очень поможет. Это реальный вклад в победу, поддержка наших пацанов, которая приближает их возвращение домой. Спасибо большое, - говорит боец с позывным «Близ».

- Огромное спасибо за предоставленную гуманитарную помощь всему Архангельскому краю. Спасибо, что помогаете нам, Победа будет за нами, подытожил прибывший на разгрузку прямо с передовой военнослужащий с позывным «Вася».

Подводя итоги поездки, руководитель Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов отметил, что во время этой, уже 9-й по счеты миссии был установлен новый рекорд.

- Благодаря пандусам, которые сделал Единый лесопожарный центр, спасибо им огромное за эту вещь, машины нам удалось разгружать очень быстро. Пять фур мы разгрузили за два часа, то есть по 24 минуты на фуру. Мне кажется это очень хороший результат. В этой поездке мы вновь ехали на своем автотранспорте. И я хочу сказать большое спасибо за машину Алексею Осмоловскому, это волонтер, который нам помогает, помогает ребятам на СВО. Машина показала себя отлично, благодаря ей нам удалось все очень оперативно развезти, - отметил Максим Арбузов.

Гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» завершила работу в новых регионах России. За неделю волонтеры посетили Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Нашим землякам, северянам, которые выполняют боевые задачи на фронте, переданы очень важные и нужные грузы.

Интервью с участником миссии читайте здес ь.



