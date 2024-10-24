На проспекте Ломоносова в Архангельске теперь будет приятно посидеть

40 парковых скамеек устанавливает подрядчик вдоль проспекта Ломоносова. Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев доволен чрезвычайно:



- Выбрали удобную и красивую модель со спинкой, поскольку изначально была поставлена цель – из проспекта Ломоносова создать полноценную прогулочную улицу. Для этого построили 7 км новых тротуаров и отремонтировали 4,5 км. Больше не нужно переходить на другую сторону улицы или шагать по грунту.



«Горсвет» провел масштабную модернизацию уличного освещения: после замены ламп на светодиодные в темное время суток идти и ехать на машине по проспекту гораздо комфортнее.



Установка скамеек - это завершающий этап ремонта, который выполнен в этом году по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ранее подрядчик уже заменил автобусные павильоны.



