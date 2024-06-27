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В Северодвинске появится место для матчей Ночной хоккейной лиги

Такую надежду высказал глава города корабелов после рабочей поездки на строящийся спортивный объект. Новая ледовая арена на стадионе «Север» готовится к приему спортсменов и болельщиков города корабелов.

Игорь Арсентьев: 

 - Сегодня вместе с Президентом федерации хоккея с шайбой Архангельской области Андреем Щелоковым оценили ход финишных, по сути, работ на объекте. В высокой стадии готовности отделочные работы, через 2 недели подрядчик начнет устанавливать пластиковый каркас ледовой площадки. Продолжаются работы по благоустройству

 Важная составляющая совместной работы с Федерацией - это развитие детского хоккея. Обсудили с Андреем Георгиевичем и использование новой Ледовой арены, как базовой площадки для региональных соревнований. Она может стать точкой проведения матчей Ночной хоккейной лиги, Чемпионатов Архангельской области, а также традиционных «Беломорских игр».


 

06 сентябрь 11:22 | : Политика

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