В Северодвинске появится место для матчей Ночной хоккейной лиги

Такую надежду высказал глава города корабелов после рабочей поездки на строящийся спортивный объект. Новая ледовая арена на стадионе «Север» готовится к приему спортсменов и болельщиков города корабелов.

Игорь Арсентьев:

- Сегодня вместе с Президентом федерации хоккея с шайбой Архангельской области Андреем Щелоковым оценили ход финишных, по сути, работ на объекте. В высокой стадии готовности отделочные работы, через 2 недели подрядчик начнет устанавливать пластиковый каркас ледовой площадки. Продолжаются работы по благоустройству



Важная составляющая совместной работы с Федерацией - это развитие детского хоккея. Обсудили с Андреем Георгиевичем и использование новой Ледовой арены, как базовой площадки для региональных соревнований. Она может стать точкой проведения матчей Ночной хоккейной лиги, Чемпионатов Архангельской области, а также традиционных «Беломорских игр».



