Северодвинский "Беломорец" выйдет на лед Сочи

Об этом сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Впервые Северодвинск примет участие в финальном этапе Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 50+», который пройдёт в Сочи.



Город корабелов будет представлять команда «Беломорец». Хоккеисты выиграли региональный этап и готовятся к поездке на финал.



Сегодня перед контрольной игрой вручил хоккеистам два комплекта новой формы. Команда нашего города должна выглядеть на льду сочинского «Сириуса» достойно.



Кстати, команду наших хоккеистов на сайте Ночной лиги уже прозвали «тёмной лошадкой», которая может навести шороху и разбавить привычный состав участников всероссийского Чемпионата. В чём сила? В командном духе и великолепном вратаре! Так считают сами игроки.



Не мог не воспользоваться случаем и пригласил на игру своего хорошего знакомого, юного вратаря Савелия Баденко, которому подарил новые щитки. Парень уже шесть лет играет за юношескую хоккейную команду «Беломорец», пять из которых – на воротах. Вот такая преемственность поколений!