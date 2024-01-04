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Администрация Архангельска делает ставку на муниципальные предприятия

Глава областной столицы Дмитрий Морев разъяснил свою концепцию:

- Мы продолжаем делать упор на укрепление муниципальных предприятий и учреждений. Практика показывает, что подведомственные организации – самые надежные исполнители.

 Для выполнения задач по содержанию территорий мы закупаем современную технику. Так, директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков сообщил, что получено 3 единицы крупной техники: тяжелый погрузчик для уборки плотного льда и снега в зимний период и 2 универсальных трактора для уборки снега, песка, смета и листвы.

 В парке предприятия «Горсвет» - 21 единица автотранспорта. За последние 5 лет его удалось обновить на 50%. В этом году решили и задачу по замене самой дорогостоящей спецтехники – автогидроподъемника. Он необходим для обслуживания воздушных линий освещения. Уже доставлен в Архангельск автогидроподъемник на шасси ГАЗон Next с высотой подъёма корзины до 18 метров. Автомобиль отличается небольшими габаритами для работы в стесненных условиях, например, во дворах.

 На вооружении муниципального предприятия «Городское благоустройство» уже 60 единиц техники. В этом году закуплена установка горизонтально-направленного бурения для «протаскивания» труб под землей без масштабных разрытий. МУП планирует использовать ее для прокладки сетей ливневой канализации и выполнять работы по заказу других организаций. Это еще один шаг к сокращению разрытий в нашем городе и внедрению современных технологий.


10 июнь 12:56 | : Политика

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