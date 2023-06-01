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"Это праздник сильных". Валентина Сырова поздравляет всех причастных к Дню ВДВ

- Уважаемые товарищи! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск России!

Это праздник сильных, самоотверженных, преданных Родине людей, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего. Десантные войска — гордость и слава нашей армии. 

Служба в Воздушно-десантных войсках всегда считалась одной из самых сложных и ответственных в Вооруженных силах.

На самых трудных участках, в «горячих точках», в миротворческих формированиях, и особенно сейчас в зоне проведения специальной военной операции на Украине, десантники проявляют себя с самой лучшей стороны, поддерживая высокую репутацию ВДВ. 

В этот  день от всей души желаю вам  крепкого здоровья, семейного  благополучия и только мирного неба над головой!

Председатель  Архангельской городской Думы В.В. Сырова

 

02 август 11:24 | : Будни

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