"Это праздник сильных". Валентина Сырова поздравляет всех причастных к Дню ВДВ

- Уважаемые товарищи! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск России!
Это праздник сильных, самоотверженных, преданных Родине людей, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего. Десантные войска — гордость и слава нашей армии.
Служба в Воздушно-десантных войсках всегда считалась одной из самых сложных и ответственных в Вооруженных силах.
На самых трудных участках, в «горячих точках», в миротворческих формированиях, и особенно сейчас в зоне проведения специальной военной операции на Украине, десантники проявляют себя с самой лучшей стороны, поддерживая высокую репутацию ВДВ.
В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и только мирного неба над головой!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова