"Это праздник сильных". Валентина Сырова поздравляет всех причастных к Дню ВДВ

- Уважаемые товарищи! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск России!

Это праздник сильных, самоотверженных, преданных Родине людей, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего. Десантные войска — гордость и слава нашей армии.

Служба в Воздушно-десантных войсках всегда считалась одной из самых сложных и ответственных в Вооруженных силах.

На самых трудных участках, в «горячих точках», в миротворческих формированиях, и особенно сейчас в зоне проведения специальной военной операции на Украине, десантники проявляют себя с самой лучшей стороны, поддерживая высокую репутацию ВДВ.

В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и только мирного неба над головой!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова