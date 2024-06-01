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Градоначальник Лейцингер вернулся в Архангельск

В виде каменной стелы… ну хоть так.

Историческая роль и личность Лейцингера уникальны. Именно Якову Ивановичу в начале ХХ века удалось удвоить городские доходы, проложить водопровод, запустить первый автобусный маршрут, основать пожарную службу, построить несколько школ, амбулаторию, начать строительство городской электростанции. Он никогда не ходил в отпуска, и даже неся ответственность за весь город, не забросил фотографическое дело. 

- Имя Якова Ивановича Лейцингера носит школа № 14, где создана и музейная композиция. Но масштаб его личности и вклад в развитие Архангельска достойны памятника в центре города, которому он посвятил всю свою жизнь. Я благодарен скульптору Надежде Капитоновне Шек за то, как именно она воплотила в жизнь идею памятника. Спасибо правнуку и правнучкам Якова Лейцингера за то, что приняли участие в церемонии открытия! – отметил нынешний глава столицы Поморья Дмитрий Морев.

Приглашаем горожан всех в сквер на перекрестке пр. Советских космонавтов и ул. Поморской увидеть своими глазами новый памятник достойному человеку!

27 июнь 18:18 | : Политика / Культура

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