Александр Цыбульский произнес важные слова

«Единая Россия» организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги.

Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаём семьи и воспитываем детей, отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске. В том числе – в фестивале дружбы народов.

«Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», – отметил Андрей Турчак.

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Поморья Александр Цыбульский сказал, что День России для Архангельской области, как и для всей страны, - особенный праздник.

«Роль Поморья в развитии Российского государства трудно переоценить. Наша область – уникальнейшая территория, наделённая не только удивительными природными богатствами и самобытной культурой, но и сильными, талантливыми людьми. Русский Север дал Родине множество мореплавателей, судостроителей, учёных, конструкторов, писателей, художников – людей, трудом которых во все времена укреплялась сила России. Северяне отмечают этот праздник с любовью к родному краю и нашей стране, связывая с ними своё настоящее и будущее. Вместе мы справимся с любыми трудностями и воплотим в жизнь все намеченные планы», - подчеркнул Александр Цыбульский.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты «Единой России» помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после – выстроилась в форме буквы «Z».

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры «Единой России» в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».



