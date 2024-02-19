Александр Цыбульский: "В Поморье доверяют главе государства"

Из базы сторонников «Единой России», с которыми работала партия, в президентских выборах приняли участие более 31 миллиона человек.

Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провёл секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь Генсовета.

«Архангельская область доказала, что «Вместе мы сильнее!» – для нас не просто слова. Впервые за последние десятилетия в выборах приняли участие более полумиллиона жителей области: 65,29 % от общего числа избирателей пришли на участки и воспользовались системой ДЭГ. Каждый из нас сделал свой выбор и этот выбор показал нашу консолидацию вокруг Президента Владимира Путина. В Поморье доверяют главе государства и согласны с выбранным им курсом развития страны. За последнее время в нашем регионе изменилось очень многое: строятся дома, школы, больницы, дороги. Города и сёла благоустраиваются и становятся комфортными для жизни. С каждым годом появляются новые меры социальной поддержки. Абсолютное большинство инициатив, которые мы реализуем, являются частью народной программы «Единой России». Наши партийцы и сторонники, волонтёры приняли активное участие в подготовке выборов Президента. Люди видят заботу о себе, о будущем своих детей и внуков и хотят дальше жить и работать на благо России вместе с Президентом», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Андрей Турчак отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул - от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - сказал секретарь Генсовета.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», - отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак. На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.