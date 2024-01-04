Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские единороссы приняли участие в автопробеге к Дню России

Праздничная акция была также посвящена бойцам спецоперации. В ней задействовали 20 автомобилей и более 30 партийцев.

Маршрут начали от кинотеатра «Русь» и проследовали до «Норд Экспо». Праздничная процессия радовала горожан яркостью российского триколора и партийной символикой. Люди на остановках приветственно размахивали руками, провожая радостными улыбками единороссов, встречные и попутные машины сигналили в знак общего важного праздника.

Как сообщила исполнительный секретарь Архангельского местного отделения «Единой России», одна из координаторов автопробега Татьяна Корнилова, в акции приняли участие дети партийцев, чьи радостные эмоции и восторг передавались и взрослым сопровождающим.

«Автопробег ещё больше сплотил нас друг с другом. Мы всем участникам выдали флажки и ленточки с триколором. От мала до велика – все были рады! Такие мероприятия важны и для наших земляков, воюющих в зоне спецоперации. Они чувствуют и знают, что мы верим в них и ждём домой с победой», - отметила Татьяна Корнилова. 

Сторонник «Единой России» Эдуард Бутаков со своей стороны отметил, что счастлив и горд от участия в праздничном мероприятии.

«Первый раз на таком событии. Всё очень понравилось! Масштабно и красиво. Впечатления самые лучшие. Со мной были ещё четверо участников в автомобиле, они также выражают большой восторг от акции. Мы благодарим организаторов за отличное мероприятие!» - сказал он.


12 июнь 20:06 | : Политика

Главные новости


Что не так с Шевелой?
Путешествие в Исакогорку. Как отдыхали архангелогородцы в 1914 году

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (138)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20