Архангельские единороссы приняли участие в автопробеге к Дню России

Праздничная акция была также посвящена бойцам спецоперации. В ней задействовали 20 автомобилей и более 30 партийцев.

Маршрут начали от кинотеатра «Русь» и проследовали до «Норд Экспо». Праздничная процессия радовала горожан яркостью российского триколора и партийной символикой. Люди на остановках приветственно размахивали руками, провожая радостными улыбками единороссов, встречные и попутные машины сигналили в знак общего важного праздника.

Как сообщила исполнительный секретарь Архангельского местного отделения «Единой России», одна из координаторов автопробега Татьяна Корнилова, в акции приняли участие дети партийцев, чьи радостные эмоции и восторг передавались и взрослым сопровождающим.

«Автопробег ещё больше сплотил нас друг с другом. Мы всем участникам выдали флажки и ленточки с триколором. От мала до велика – все были рады! Такие мероприятия важны и для наших земляков, воюющих в зоне спецоперации. Они чувствуют и знают, что мы верим в них и ждём домой с победой», - отметила Татьяна Корнилова.

Сторонник «Единой России» Эдуард Бутаков со своей стороны отметил, что счастлив и горд от участия в праздничном мероприятии.

«Первый раз на таком событии. Всё очень понравилось! Масштабно и красиво. Впечатления самые лучшие. Со мной были ещё четверо участников в автомобиле, они также выражают большой восторг от акции. Мы благодарим организаторов за отличное мероприятие!» - сказал он.



