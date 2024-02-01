Игорь Арсентьев: "Мы ответственны за настоящее и будущее Отечества"

Поздравление от главы Северодвинска:

- Уважаемые северодвинцы!



Поздравляю вас с праздником национального единения – Днём России!



В этот день мы обращаемся к многовековой истории нашей Родины, восстанавливаем в памяти значимые события, способствующие её процветанию и могуществу. Этот праздник также напоминает нам о нашей ответственности за настоящее и будущее Отечества.



Северодвинск всегда был и останется форпостом государства на Русском Севере. Здесь живут и работают настоящие патриоты своей страны. В историю Отечества навсегда вписаны боевые подвиги и трудовые свершения северодвинцев. Мы – граждане великой России и гордимся этим!



Совместными усилиями, работая в дружной команде единомышленников, мы решим любую задачу и справимся с любым испытанием. Вместе мы сможем сделать наш любимый город ещё более уютным и комфортным, чтобы у горожан была возможность благополучно жить и работать. А чем больше будет таких населённых пунктов, тем сильнее и могущественнее будет наша страна!