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Игорь Арсентьев: "Мы ответственны за настоящее и будущее Отечества"

Поздравление от главы Северодвинска:

- Уважаемые северодвинцы!

 Поздравляю вас с праздником национального единения – Днём России!

 В этот день мы обращаемся к многовековой истории нашей Родины, восстанавливаем в памяти значимые события, способствующие её процветанию и могуществу. Этот праздник также напоминает нам о нашей ответственности за настоящее и будущее Отечества.

 Северодвинск всегда был и останется форпостом государства на Русском Севере. Здесь живут и работают настоящие патриоты своей страны. В историю Отечества навсегда вписаны боевые подвиги и трудовые свершения северодвинцев. Мы – граждане великой России и гордимся этим!

 Совместными усилиями, работая в дружной команде единомышленников, мы решим любую задачу и справимся с любым испытанием. Вместе мы сможем сделать наш любимый город ещё более уютным и комфортным, чтобы у горожан была возможность благополучно жить и работать. А чем больше будет таких населённых пунктов, тем сильнее и могущественнее будет наша страна!

12 июнь 10:55 | : Политика

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