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Заигрался. Александр Гревцов решил вернуть АЦБК народу

На проходящей сегодня внеочередной сессии Архангельского областного Собрания лидер фракции КПРФ Александр Гревцов выступил с поистине революционной инициативой – национализировать Новодвинский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК).

Его аргументы:

- Власть начала делать маленькие шаги по национализации ряда предприятий, собственники которых «заигрались». Так, в Архангельской области в государственную собственность обращена ТГК-2. Но давайте идти дальше! В Новодвинске есть комбинат, который юридически принадлежит фирме из недружественной страны – Австрии, а фактически – гражданину, живущему в другой недружественной России стране – Великобритании. Почему до сих пор не решается вопрос об обращении Архангельского ЦБК в собственность государства? И по остальным предприятиям, которые перешли в частные руки после приватизации 90-х, также необходимо ставить вопрос о собственности. Только в этом случае государство станет самодостаточным, действительно независимым и сильным. Тогда и деньги в государственном бюджете на все социальные нужды найдутся без вопросов.

Наши наблюдатели полагают, что под «гражданином, живущем в недружественной России стране», персек обкома имел в виду Владимира Крупчака, чья соратница Надежда Виноградова в конце прошлого года вышла из фракции КПРФ и перешла под знамена «Единой России». А вместе с ней и некоторые преференции от известного олигарха… вот такая мелкая мстя, которая, естественно, останется без последствий. Ведь остальные депутаты лишь улыбались в кулачки.

Однако Гревцов не на шутку разошелся и в комментариях к сессии стал сомневаться в искренности самого Президента:

- Сначала Президент прямо заявляет, что капитализм зашёл в тупик. Затем в своём Послании говорит о необходимости введения норм, которых продолжительное время добивается КПРФ (прогрессивная шкала налогообложения, поддержка семей с детьми и так далее). Буквально на днях он заявил о необходимости реализации еще одного программного заявления КПРФ об индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако это всего лишь иллюзия «полевения» власти. Страна же как катилась по капиталистическим рельсами, так и продолжает катиться.

Потом выдохнул и… пошел играть в футбол. Не заигрался бы… 

11 июнь 14:31 | : Политика / Скандалы

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