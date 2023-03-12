На сессии АОСД депутаты-единороссы поддержали бизнес и наставничество

Сегодня проходит очередная сессия Архангельского областного Собрания. Новости прямо из зала заседаний.

В первом чтении депутаты приняли закон об упрощенной налоговой ставке для поддержки малого и среднего бизнеса, чья деятельность осуществляется в труднодоступных местностях, где отсутствует круглогодичное сообщение с основной территорией. Это мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и призвана снизить финансовую нагрузку на жителей, чтобы они не переплачивали за транспортную наценку и издержки при доставке товаров.

Депутаты Михаил Авалиани и Сергей Моисеев предложили расширить перечень территорий, включив островные территории Архангельска - острова Кего, Хабарку, Бревенник и Котласского округа. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес в законопроект поправки с учетом пожеланий депутатов.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов предложил продолжить работу над законом:

«Эти поправки до конца не разрешают существующего противоречия. Льготный режим не охватывает очень отдаленные от райцентра населенные пункты, находящиеся в 200-250 км. и имеющих водные преграды. Например, тот же Койнас. Только потому, что численность населения превышает 200 человек».

Еще одним важным изменением в сфере образования стали поправки о введении понятия наставничества в педагогической среде. Закон будет определять полномочия министерства и муниципальных образований и по мерам поддержки института наставничества. В 2020 году комитет по культурной политике, образованию и науке уже выходил с инициативой в Государственную Думу. Тогда законопроект был отклонен, так как затрагивал понятие наставничества только в сфере образования, исключая сферу культуры, науки, производства и другие. Однако и на уровне федерации всеобъемлющий закон так и не был принят.

«2023 год объявлен годом педагога и наставника и крайне правильно будет, наконец, ввести это понятие на законодательном уровне, придать ему правовое основание. Это даст возможность министерству разработать положение о наставничестве, чтобы это была не разовая акций, а комплексная система поддержки и работы с наставниками. Муниципалитеты и школы смогут также внести свои предложения по поддержке наставнического движения. Важна, как и финансовая сторона поддержки, так и моральная. Опытный педагог, который из года в год работает с молодыми учителями, нуждается в признании важности своего труда», - пояснила председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Ко второму чтению законопроекта положение, в котором будут прописаны конкретные меры поддержки, должно быть готово.

«Закон абсолютно правильный. Он придаст новый толчок всей системе наставничества. Молодые специалисты получат в помощь «надежное плечо» в виде опытных педагогов со стажем, что будет способствовать их скорейшему профессиональному развитию. Это благотворно повлияет и на качество образования в целом и на моральный климат в коллективах», - добавил руководитель фракции «Единая Россия» Иван Новиков.