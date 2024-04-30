Вологда становится «отстойником» ненужных поморских кадров

Что-то нехорошее происходит в соседнем с Архангельской областью регионе. Если у нас говорят о «кадровом голоде», то там настоящий кадровый мор.

В конце декабря 2023 года пришла новость, что в правительстве Вологодской области нашлось место Евгению Тютюкову. Причем место не из последних – заместителя главы региона по внутренней политике. Таких людей принято называть «серыми кардиналами», знающими все входы и выходы, имеющими в загашнике компромат на всех и на каждого. А тут с Соловков и сразу в дамки.

Напомним, выходец из северодвинской «Молодой гвардии» Тютюков несколько лет проработал на посту главы поселения Соловецкое (население менее тысячи человек), где отметился громким скандалом из-за секретных переговоров в сауне с недобросовестным предпринимателем (впоследствии судимым). Покинув пост, прозябал в должности замдиректора местного музея по экскурсионному обслуживанию. И тут такой карьерный взлет… практически вертикальный.

И вот свежая информация – северодвинец Александр Сардак назначен начальником департамента городского хозяйства Вологды. Предприниматель, в ранге депутата горсовета входивший в комиссию по землепользованию. Об его деятельности в обеих ипостасях по городу корабелов ходили анекдоты.

В связи с происходящим, наши наблюдатели вспоминают поговорку – «дай вам боже, что нам негоже». Как бы вологодское масло не испортилось…