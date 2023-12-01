Он не тютя. Тютюков покидает Соловки и перебирается в Вологду

Об этом бывший глава поселения и председатель местного совета депутатов (расформируется в связи с реформой самоуправления) сообщил через соцсети.

Евгений Тютюков:

- Со смешанными чувствами я покидаю свои любимые Соловки, и самых замечательных и неповторимых в своем роде соловчан, с которыми бок о бок жил и трудился семь лет. Почти три года я возглавлял муниципальное образование, а потом дважды избирался председателем нашего муниципального совета. Это были трудные, но счастливые годы.

Ранее в Телеграмме ходили слухи, что его якобы приглашают на нехилую должность в администрацию Вологодской области (в команду нового губернатора). И они таки нашли свое подтверждение – вчера Георгий Филимонов представил общественности еще одного члена своей команды - Евгения Тютюкова. Он заберет часть полномочий у заместителя губернатора по внутренней политике и информации Евгения Богомазова.

Напомним, Тютюков – выходец из северодвиноской «Молодой гвардии». На посту главы Соловков он большего всего запомнился «банным скандалом», когда они с предпринимателем Магидом пытались «пилить» соловецкие причалы.