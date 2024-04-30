Единороссы Поморья обсудили эффективность медпомощи в отдаленных районах

Отдалённые территории региона на особом контроле у партийцев.

Заседания круглого стола, провели сегодня по инициативе фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов. В нём приняли участие представители законодательной, исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, СГМУ, главные врачи областных, районных и городских больниц. Участники отдалённых территорий присоединились к заседанию в режиме видеоконференцсвязи.

Основной вопрос повестки дня – развитие выездных форм работы, направленных на увеличение доступности медицинской помощи в Архангельской области.

Для оказания выездных форм медпомощи используются передвижные медицинские комплексы – флюорографы, маммографы, лечебные амбулатории, ФАП. Обследуют северян специалисты центральных районных больниц и межрайонных центров, а также врачи государственных медучреждений области.

Как сообщил министр здравоохранения региона Александр Герштанский, выделенные в прошлом году средства на организацию «поездов здоровья» в размере около 16,5 миллиона рублей освоены полностью. В текущем году затраты составят более 42,6 миллиона рублей, в том числе на «Поезда здоровья» - более 20,6 миллиона рублей, на выездные формы оказания медпомощи – более 21,9 миллиона рублей. Он поблагодарил депутатов фракции «Единая Россия» областного Собрания за оказанную помощь в выделении финансирования на эти цели.

«Средства помогли нам повысить как уровень мотивации медработников, узких специалистов для осуществления выездных форм оказания медпомощи населению, так и сделать эту помощь доступней для жителей отдалённых территорий», - сказал министр.

По информации Александра Герштанского в 2023 году всего было совершено около 700 выездов врачебных бригад, 29 – при помощи передвижного флюорографа, осмотрено свыше 10,5 тысяч северян, 62 выезда передвижных маммографов, обследовано более шести с половиной тысяч женщин. В рамках акции «Поезд здоровья» за прошлый год в 97 населённых пунктах региона осмотрено более 11 тысяч человек, в первом квартале текущего года – более восьми тысяч, а при помощи передвижных флюорографов – 1 906 северян.

В ходе заседания круглого стола выступили главы ряда муниципальных образований области и главные врачи трёх основных медучреждений, ответственных за организацию работы выездных медицинских бригад и «поездов здоровья» - Архангельской областной клинической больницы, 2-й Северодвинской и Котласской центральной горбольниц.

Руководство медучреждений справедливо отметило, что работе передвижных флюорографов и маммографов мешают частые сбои электроэнергии в муниципалитетах, в результате которых оборудование простаивает, а власть на местах не всегда быстро и охотно помогает в решении этих вопросов.

Фракцией «Единая Россия» в областном Собрании был сделан анализ полученной от министерства здравоохранения информации. Однако при всём позитивном результате работы выездных форм оказания медпомощи и «поездов здоровья», выявились и требующие особого внимания вопросы. Это и взаимодействие с медучреждениями на местах, и своевременное извещение населения о проведении диспансерного наблюдения и профилактических осмотров, и не совсем эффективное взаимодействие с органами муниципальной власти.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» областного Собрания Сергей Эммануилов, ссылаясь на предыдущий опыт, обозначил, что заранее нужно отрабатывать вопросы организации размещения и питания медработников – участников выездных бригад и «поездов здоровья». Также совместно с муниципальной властью своевременно готовить доставку пациентов отдалённых территорий и населённых пунктов к местам базирования приёма выездных бригад, особенно на приёмы врачей узкой специализации.

«Нужно не идеализировать ситуацию, а максимально использовать ресурсы трёх основных медучреждений, в выступлении которых прозвучали практичные примеры не совсем эффективного использования возможностей выездных бригад. Эту проблему нам предстоит решать, как и вопросы составления графиков приёма врачей – не позже, чем за месяц, и проблемы со сбоями в подаче электроэнергии тоже», - сказал Сергей Эммануилов.

Создание общественных советов в больницах, по мнению руководителя фракции «Единая Россия», заместителя председателя областного собрания Игоря Чеснокова, поможет решать медучреждениям различные вопросы, в том числе и по организации выездных форм оказания медицинской помощи, обеспечению бесперебойного снабжения электроэнергией «поездов здоровья», поскольку в состав общественных советов должны войти и представители управляющих компаний.

«По итогам сегодняшнего заседания будут направлены рекомендации правительству области, минздраву, больницам, руководству муниципалитетов, представителям партийных фракций на местах. Все заявленные сегодня вопросы мы не только возьмём на контроль, но и дадим отдельные поручения представителям Партии на местах для наблюдения за исполнением рекомендаций», - подытожил Игорь Чесноков.