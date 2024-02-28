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"Поезда здоровья" проедут по отдаленным уголкам Поморья

Единороссы проконтролируют доступность медпомощи даже в самых далёких деревнях и сёлах.

 Для оказания медицинской помощи в сельской местности сформируют «поезда здоровья», которые доставят необходимую медпомощь до людей. Эта практика уже не нова – в прошлом году врачи посетили 97 населённых пунктов и обследовали около 11 тысяч северян. Решение возобновить деятельность выездных бригад запланировано и в году наступившем.

 31 мая по инициативе фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов пройдёт круглый стол, в ходе которого обсудят вопросы организации оказания медицинской помощи с использованием  телемедицины и «поездов здоровья» в муниципальных образованиях Поморья. Партийцы детально рассмотрят организационные моменты, начиная с  наличия нормативных  документов, чтобы проанализировать, каким образом будет этот процесс запущен в жизнь, каковы  алгоритмы деятельности выездных бригад на территориях муниципалитетов.

 Сейчас фракция «Единая Россия» запросила подробную информацию у областного министерства здравоохранения. Как показала прошлогодняя практика, при всём позитивном результате работы «поездов здоровья» выявились и требующие особого внимания вопросы.

 Как сообщил, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике областного Собрания Сергей Эммануилов, во-первых, требуют доработки моменты взаимодействия с медицинскими организациями на местах, серьёзная подготовительная работа с их стороны:  по извещению населения, определению приоритетных групп граждан, подлежащих диспансерному наблюдению и профилактическим осмотрам.   Второе, что отметил парламентарий, – очень важно отладить эффективное взаимодействие с органами муниципальной власти.

 «Как показал опыт, заранее должны быть отработаны вопросы комфортного размещения медицинских работников – участников выездных бригад «поездов здоровья». Организовано их питание, причём не по завышенным ценам, чему свидетельствуют отдельные примеры, а по приемлемым. Также совместно с муниципалитетами должны быть отработаны вопросы по доставке, подвозу  пациентов с отдалённых территорий и населённых пунктов к месту базирования «поездов здоровья». Везде не заехать, и мы это прекрасно понимаем», - сказал Сергей Эммануилов.

  Есть ряд других, ещё не до конца урегулированных вопросов. По итогам обсуждения фракция «Единая Россия» в областном Собрании намерена оказать максимальное содействие в их  разрешении, в том числе с участием первичных организаций на местах.


12 апрель 13:23 | : Политика

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