"И Сигал был". Александр Спиридонов передает с инаугурации Президента

В составе официальных приглашённых лиц в обязательном порядке присутствовали депутаты Государственной Думы, сенаторы, губернаторы от регионов, деятели культуры, общественники, лидеры политических партий.

Федеральный парламентарий Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») присутствовал на инаугурации главы государства впервые. По словам депутата Госдумы, он был впечатлён этим событием и всеобщим воодушевлением. Он сказал, что с «Единой Россией» одной сплочённой командой они прибыли за два часа до мероприятия и успели обсудить значимые моменты в дальнейшей работе по заданному Президентом курсу. В частности, отметил он, речь шла о выполнении народной программы Партии, а также о надёжном плече, которым являются единороссы для Владимира Путина.

«Начинается новый президентский срок. Задачи, которые Владимир Путин поставил перед страной в послании Федеральному Собранию, мы как законодатели будем выполнять, принимать соответствующие законы, чтобы Россия достигла поставленных целей. Важным моментом инаугурации стала всеобщая поддержка и сплочённость граждан, политиков, чиновников, общественников, единороссов вокруг нашего Президента. Владимир Путин особо подчеркнул, что наша страна идёт своим путём, с которого нас никто не свернёт. Это главное. Россия сегодня суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решения. Отдельно национальный лидер отметил участников специальной военной операции, их подвиг и героизм. Вместе мы победим», - прокомментировал Александр Спиридонов.

Депутат сфотографировался со Стивеном Сигалом. Актёр, как и многие известные и авторитетные люди во всём мире, уважительно относится к нашему Президенту и избранному Россией курсу на развитие.



