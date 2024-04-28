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Дмитрий Морев: "Архангельск - не Китай, но к хорошему нужно стремиться"

Глава Архангельска делится своими впечатлениями о поездке в Китай, где он побывал в составе правительственной делегации высшего уровня (с самим Путиным). Город готовится к ответному визиту с восточной стороны… интересно, найдут ли друзья из Поднебесной у нас примеры для подражания?

Дмитрий Морев:

- Накануне наша делегация посетила школу с углубленным изучением иностранных языков. Наши системы обучения схожи, так как основаны на общем опыте советского периода. И здесь хорошо знают труды Сухомлинского. Уверен, что "побратимство" архангельской и даляньской школы поможет нашим детям развиваться и лучше узнавать друг друга. Современные технологии стирают все границы.

 Понравился девиз школы из 4 иероглифов: "Тишина. Экономность. Обучение. Амбиции". Наверное, в этом и есть часть секрета ускоренного развития Китая.

 В командировках всегда знакомлюсь с системой управления городским хозяйством и коммунальными службами. В Даляне удалось встретиться с руководством департамента управления городским хозяйством и лично посмотреть, как работают коммунальные предприятия по содержанию и благоустройству территорий, какую технику применяют, как организован контроль.

 Конечно, у нас разные возможности, климат и уровень развития коммунальной инфраструктуры, но опыт Даляня всё же ценен. Полученные знания будем использовать при будущих закупках техники для наших муниципальных предприятий.


19 май 09:24 | : Политика

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