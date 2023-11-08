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"У нас все получится". Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с наступающим

В канун праздника глава Архангельска Дмитрий Морев обращается к горожанам с наилучшими пожеланиями:

 - Дорогие архангелогородцы! В новый, 2024-й год, мы ступаем уверенно и энергично. Архангельск меняется к лучшему: именно в этом году от точечных ремонтов мы перешли к крупным проектам и реализации новых программ. Примеры тому: строительство Московского проспекта и кольцевого водовода, ускоренные темпы реализации программы переселения, открытие самой большой в регионе школы и старт масштабной модернизации площади Профсоюзов, программа капремонта школ, культурных центров и библиотек.

 В следующем году нам предстоит тиражировать полученный опыт: по-новому взглянуть на качество благоустройства, приступить к строительству ул. Карпогорской, включить в программу комплексных капитальных ремонтов детские сады и многое другое. Чтобы добиться достойного результата потребуется активность жителей и бизнеса, умение слышать друг друга и действовать сообща. Будем стремиться, и у нас все получится!

В 2024-ом году Архангельск отметит свой юбилей – 440 лет со дня основания. Уверен, что следующий год оправдает самые смелые ожидания: станет временем развития и хороших новостей, будет динамичным и интересным для каждого, кто живет в столице Поморья.

 В канун Нового года от всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья и успехов, счастья и благополучия, энергии и оптимизма! Главное, чтобы поддерживала семья, а дома царили мир и любовь!

31 декабрь 12:32 | : Политика

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