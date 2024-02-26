Сергей Самодов: Вы любите театр, как люблю его я?

Единоросс Сергей Самодов в Международный день театра рассказал о роли храма Мельпомены в жизни северян и своей собственной.

Директор Архангельского театра драмы в школьные годы относился к посещению спектаклей с юмором и даже с неохотой. Глубоко проникся театральным искусством Сергей Самодов без малого двадцать лет назад. Понял и осознал, что театр – это жизнь, а не работа. Как раз тот случай, о котором сказал Конфуций (а, может и не говорил, но всё-таки): «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

- Благодаря театру я воплощаю в жизнь все свои таланты, заложенные во мне природой. Мне нравится руководить театром, абсолютно не чувствую усталости – любая забота придаёт мне сил, не вынашивает, - признаётся Сергей Самодов.

Для него много театра не бывает. Из последнего впечатляет «Мастер и Маргарита» в постановке Архангельского театра драмы и «Бег» режиссёра Юрия Бутусова – театр имени Евгения Вахтангова. В силу служебного положения смотреть только, что нравится, невозможно – нужно быть в курсе всех постановок, чтобы через «насмотренность», как говорится, предугадать востребованность искушённого и не очень зрителя.

- Что значит сегодня «храм искусства» для людей?

- Современный театр помогает людям искать смысл жизни, познавать себя и мир, объединяться, не потерять ориентиры и сохранить необходимое для каждого человека чувство и знание духа.

- Востребован ли театр сегодня? Его популярность растёт?

- Да! После пандемии наблюдался резкий рост интереса к театральному искусству. Он продолжается и по сей день. В наш театр до июня сейчас не попасть совсем. Публика не просто покупает билеты, а планирует свою жизнь под театр, приобретая их на несколько месяцев вперёд. В случае с Архангельском – здесь «театромания» налицо!

- Какой репертуар востребован у северян?

- Существует мнение о популярности комедийного жанра, но это далеко не так. Востребована классика – «Гамлет», «Доктор Живаго», постановки по пушкинским произведениям. Северяне предпочитают серьёзный репертуар.

- Культурный человек защищён от глупости?

- От глупости – да, от ошибок – нет. Умный и культурный человек способен признать, что ошибся, и вовремя найти выход из сложившейся ситуации. И в этом ему помогает театр – погружаясь в искусство, человек на духовном уровне анализирует произошедшее с ним через постановку произведения, которое он смотрит. Компенсаторная функция искусства работает и сегодня.

- В связи с последними трагическими событиями насколько безопасно зрителю сегодня посещать театр? Он надёжно защищён?

- Архангельский театр драмы – самая крупная культурная площадка Поморья. К нему всегда повышенное внимание со стороны служб безопасности. Охрана, противопожарная безопасность – здесь мы постоянно проводим учения. В прошлом году со всей России съехались специалисты МЧС, чтобы провести на базе нашего театра масштабные учения, проверяли новое оборудование. Наш театр оснащён по последнему слову техники всем необходимым для безопасности, как зрителя, так и служебного персонала. А в свете последних событий мы приняли решение о военизированной охране театра.



