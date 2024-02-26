Глава Северодвинска дал команду не устраивать песчаных бурь

Игорь Арсентьев поделился подробностями сегодняшней планерки в городской администрации. Особое внимание – состоянию улиц и дворов:

- Начинаем избавляться от песка на дорогах и внутридворовых проездах. Сейчас, когда большая масса снега растаяла, но дороги при этом достаточно увлажнены, возможно использовать технику для уборки смета, не создавая при этом «песчаных бурь»



В очередной раз напоминаю подрядчикам, которые выполняют работы по содержанию дорог, бережно относиться к имуществу – колодцам, ограждениям, бортовому камню. Есть нарекания от ресурсоснабжающих организаций на то, что трактора при уборке срывают крышки дождеприемников и уезжают, не поставив в известность собственника. Недавно произошел вопиющий случай, когда ребенок едва не провалился в открытый люк на проспекте Труда, 54. Такого быть не должно!



Управляющие организации должны внимательно следить за подвальными помещениями - они должны быть закрыты. Доступ в подвалы должен иметь ограниченный круг лиц. Жители периодически поднимают вопрос о нахождении в подвалах кошек. Мнения разные. Это может решить общее собрание собственников жилья. Так, например, жильцы дома 26 на улице Орджоникидзе документально закрепили согласие на проживание кошек.



Дал поручение провести контрольную проверку по повреждению электросетей при строительстве жилого дома на улице Корабельной, 11. При выполнении земляных работ застройщик ООО "Интехстрой" вторично допустил повреждение кабеля, питающего жилой дом. В итоге аварию устраняли до 2 часов ночи.