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Глава Северодвинска учит службы ЖКХ правильно убирать город

- Сначала смачивайте, потом убирайте.

Такое указание от Игоря Арсентьева прозвучало сегодня на еженедельной планерке в администрации Северодвинска.

Градоначальник акцентировал внимание руководителей предприятий ЖКХ на уборке смёта - песка, оставшегося после зимней противогололёдной обработки на тротуарах, общественных территориях и во дворах.

- Важно сделать это сейчас, а не ждать, когда весь снег растает и установится сухая погода - пыльные бури нам не нужны.

В городе корабелов как раз наступает «сезон пыльных бурь», на который традиционно жалуются жители в весенне-летний период. Странно, что ответственные работники, отвечающие за чистоту улиц и площадей, не знают таких элементарных вещей. Или не хотят лишний раз напрягаться.

17 апрель 15:12 | : Политика / Экономика

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