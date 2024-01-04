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Игорь Арсентьев указал на огрехи в уборке дорог на Яграх

Глава Северодвинска:

- Продолжаем проверочные выезды содержания территорий общего пользования. Специалисты комитета ЖКХ, транспорта и связи сегодня отработали на Яграх. Подрядчик постарался максимально почистить тротуары до асфальта при помощи тракторов со щётками. Но ряд замечаний придётся исправить в самое ближайшее время.

- Расчистить и обработать песком тротуар на участке улицы Макаренко от Корабельной до Машиностроителей.
- Устранить заужение тротуара на улице Логинова.
- Убрать вал, оставленный трактором, на пересечении улиц Мира и Адмирала Нахимова и на Приморском бульваре.
- Устранить скользкость на улице Октябрьской.
- Требуется тщательно убрать тротуар вдоль домов № 1А и 1Б на улице Корабельной.

 Территории, где горожане любят гулять, сегодня находятся в нормативном состоянии, без нареканий: это сквер за НТЦ «Звёздочка» и набережная имени Александра Зрячева. Проверки проводим еженедельно по всем территориям.

05 март 14:01 | : Политика / Экономика

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