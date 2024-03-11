Митрополит Корнилий принял участие в заседании правительства региона

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 марта принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям при губернаторе Архангельской области.

Возглавил событие глава региона Александр Цыбульский.

Ниже приводим полный текст слова архипастыря.

Глубокоуважаемый Александр Витальевич, уважаемые участники заседания!

Сердечно приветствую всех вас и благодарю руководство региона за приглашение к участию в обсуждении важнейших вопросов, касающихся стабильного развития Архангельской области. В тревожное непростое время очень важно находить возможность людям разных религиозных и политических взглядов встречаться вместе и открыто обсуждать совместную работу, направленную на достижение общих целей и улучшение жизни наших соотечественников.

Как отмечается на различных высоких собраниях на федеральном уровне, государственно-религиозное взаимодействие всегда было одним из факторов стабильности в России, а в современных условиях его значение многократно возрастает. В недавнем выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства особо отметил необходимость отстаивания традиционных ценностей. В этом направлении на региональном уровне безусловно важной видится работа, проводимая Архангельской епархией в рамках реализации государственно-конфессиональных отношений.

Архангельская епархия совместно с органами государственной и муниципальной власти проводит системную работу в сфере образования и науки, дополнительного образования, культуры и в направлении сохранения памятников. Налажено доброе соработничество профильных епархиальных отделов с региональными министерствами образования, культуры, с инспекцией по охране памятников. Важным направлением сотрудничества является сохранение памятников и памятных мест духовной культуры в Архангельской области. Знаковым событием можно считать освящение поклонного креста на месте Михаило-Архангельского монастыря. При поддержке Правительства АО, администрации города Архангельска на средства благотворителей на этом святом месте был устроен сквер, установлен макет обители и планируется возведение часовни. В другом историческом месте - у алтаря разрушенного Свято-Троицкого кафедрального собора также должна быть поставлена памятная часовня. Епархия предпринимает все возможные усилия по привлечению внимания общественности и уполномоченных органов к судьбе старинно Спасо-Преображенского собора в Холмогорах, построенного в 1691 году по замыслу архиепископа Афанасия (Любимова). Также на контроле епархии — вопросы возрождения Николо-Корельского монастыря на территории оборонного завода Севмаш в Северодвинске. Кроме того, делается всё возможное для привлечения внимания к необходимости сохранения церковных памятников деревянного зодчества. Сохранять культурное достояние Русского Севера необходимо не только для передачи духовного кода будущим поколениям, но и для развития туризма в регионе и привлечения паломников, желающих познакомиться с нашими старинными святынями.

Сегодня, как уже было сказано выше, наше общество консолидируется вокруг поддержки воинов, защищающих Отечество в специальной военной операции. Солдаты и офицеры российской армии мужественно выполняют воинский долг, рискуя здоровьем и жизнью, и все мы разделяем их уверенность в важности отстаивания свободы и независимости нашей страны. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «российские воины сегодня сражаются, в том числе, за наше право свободно исповедовать свою веру и воплощать в жизни веками сохраняемые нашими народами традиции». Именно поэтому наш общий долг сегодня — духовно и материально поддерживать наших воинов. Архангельская епархия поддерживает общественные инициативы по оказанию благотворительной помощи военнослужащим.

На регулярной основе выстроено взаимодействие с органами власти в контексте патриотического и духовного воспитания молодежи. Епархия постоянно взаимодействует с региональным центром патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Патриот» и с территориальными подразделениями центра. Представители епархии сотрудничают с высшими и средними учебными заведениями, клирики посещают школы и социальные учреждения, где пребывают дети и подростки. Вся проводимая работа реализуется с пониманием перспектив возможной интенсификации наших усилий, и мы признательны всем, кто сотрудничает с епархией по указанным выше направлениям деятельности. Сердечно благодарим Вас, глубокоуважаемый Александр Витальевич, и всех представителей региональной власти, за поддержку епархиальных инициатив и за искреннюю заинтересованность во всестороннем развитии града Архангельска и всей Архангельской области.

Призываю на Вас Божие благословение!

(по материалам Архангельской епархии)



