Митрополит Корнилий: "Очистите свои сердца от зла"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий записал видеоприветствие участникам и зрителям детского спектакля «В поисках Рождества». Событие состоится на сцене «Норд-Экспо» в Архангельске 19 января.

Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

Сердечно приветствую всех вас, дорогие зрители и участники детского музыкального спектакля «В поисках Рождества»!

Рождество Христово и Крещение Господне, которое Святая Церковь празднует 19 января, — прекрасные светлые праздники, которые из года в год приносят в наши сердца тихую и теплую радость, веру, надежду и любовь. Эти праздники, как и прочие события церковной жизни, призваны преображать человека, умягчать наши души. Если каждый из нас хотя бы в эти святые дни потрудится над собой, заглянет вглубь собственной души, искренне постарается очистить сердце от всякого зла и нечистоты, от неправды, от раздоров и неприязней, примириться с ближними, сказать им доброе слово и подарить искреннюю улыбку, то наша жизнь изменится, станет добрее и радостнее. К этому и призывает нас Святая Церковь во все дни, преподавая всё необходимое для спасения наших бессмертных душ.

Сегодня мы благодарим организаторов и всех участников спектакля «В поисках Рождества», всех, кто сделал возможным этот праздник для детей и приехал в наш город, чтобы подарить радость маленьким северянам. Пусть радость святых дней и тепло Русского Севера всегда пребывают в ваших сердцах. Всем желаю мира и добра от Христа Спасителя и помощи Божией во всех благих делах.

Благодарю за внимание!

(по материалам Архангельской епархии)