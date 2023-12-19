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Митрополит Корнилий: "Очистите свои сердца от зла"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий записал видеоприветствие участникам и зрителям детского спектакля «В поисках Рождества». Событие состоится на сцене «Норд-Экспо» в Архангельске 19 января.

    Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

    Сердечно приветствую всех вас, дорогие зрители и участники детского музыкального спектакля «В поисках Рождества»!

    Рождество Христово и Крещение Господне, которое Святая Церковь празднует 19 января, — прекрасные светлые праздники, которые из года в год приносят в наши сердца тихую и теплую радость, веру, надежду и любовь. Эти праздники, как и прочие события церковной жизни, призваны преображать человека, умягчать наши души. Если каждый из нас хотя бы в эти святые дни потрудится над собой, заглянет вглубь собственной души, искренне постарается очистить сердце от всякого зла и нечистоты, от неправды, от раздоров и неприязней, примириться с ближними, сказать им доброе слово и подарить искреннюю улыбку, то наша жизнь изменится, станет добрее и радостнее. К этому и призывает нас Святая Церковь во все дни, преподавая всё необходимое для спасения наших бессмертных душ.

    Сегодня мы благодарим организаторов и всех участников спектакля «В поисках Рождества», всех, кто сделал возможным этот праздник для детей и приехал в наш город, чтобы подарить радость маленьким северянам. Пусть радость святых дней и тепло Русского Севера всегда пребывают в ваших сердцах. Всем желаю мира и добра от Христа Спасителя и помощи Божией во всех благих делах.

    Благодарю за внимание! 

(по материалам Архангельской епархии)

20 январь 09:28 | : Культура / Верую

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